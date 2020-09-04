Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2177,7 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1881,1 млрд руб.

4 сентября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 4 сентября составили по Российской Федерации 2177,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2012 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2067,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1915,4 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 4 сентября составили 1881,1 млрд руб. против 1878,11926 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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