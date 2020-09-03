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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,018 руб.
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03 сентября 2020 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,018 руб.
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3 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1265 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,018 руб. Минимальный курс юаня составил 10,955 руб., максимальный - 11,0889 руб. Было заключено 248 сделок. Объем торгов составил 392,56 млн руб., что на 55% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,0297 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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03 сентября 2020 года 19:45
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 24,58 пункта (0,831%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2931,92 пункта. Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По... читать дальше
.03 сентября 2020 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 3 сентября снизилась на 1,12% и составила 45825,327 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 45825,327 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 521,176 млрд руб., или на...
.03 сентября 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1265 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,018 руб. Минимальный курс юаня составил 10,955 руб., максимальный -... читать дальше
.03 сентября 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5952 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,05 руб. Минимальный курс евро составил 88,6525 руб.,... читать дальше
.03 сентября 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 75,3009 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5276 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,3009 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.03 сентября 2020 года 19:00
Потребительские цены на бензин в России с 24 по 30 августа не изменились. С начала года цены на бензин повысились на 2,1%, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). На предыдущей неделе (с 17 по 23 августа) цены выросли на 0,1%. По... читать дальше
.03 сентября 2020 года 18:58
Рынок акций РФ завершил торги на понижательном тренде на фоне дешевеющей нефти и санкционных опасений из-за ситуации с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. В Азии в четверг динамика индексов была смешанной (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,9%,... читать дальше
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"Белнефтехим" и российские нефтяные компании уже начали переговоры по условиям контрактов на 2021 год, российская сторона предлагает оставить неизменной формулу ценообразования, действующую в 2020 году, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак. Он отметил, что... читать дальше
.03 сентября 2020 года 18:47
ООО "Калита" (Омск) 8 сентября планирует начать размещение облигаций серии 001P-02 объемом 300 млн рублей, говорится в сообщении компании. Выпуск сроком обращения 4 года будет размещен по открытой подписке. Ставка 1-го купона установлена на уровне 13% годовых... читать дальше
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Средства Фонда национального состояния (ФНБ) в размере не более 1% ВВП в 2021 году могут быть использованы на покрытие дефицита федерального бюджета, бюджета Пенсионного фонда РФ и софинансирование добровольных пенсионных накоплений граждан, если средняя цена на нефть марки... читать дальше
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Южнокорейские автопроизводители Hyundai Motor Co. и Kia Motors Corp. отзывают 591 тыс. автомобилей в США для устранения утечки тормозной жидкости, которая может вызвать возгорание двигателя. Кампания затрагивает более 440 тыс. среднеразмерных седанов Kia Optima, которые... читать дальше
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.03 сентября 2020 года 18:17
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.03 сентября 2020 года 18:06
Международный инвестиционный банк (МИБ) установил ставку 1-го купона облигаций серии БО-001Р-05 со сроком обращения 2,5 года объемом 7 млрд рублей на уровне 5,95% годовых, говорится в сообщении банка. Сбор заявок прошел в четверг с 11:00 до 15:00 МСК. Ставке... читать дальше
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