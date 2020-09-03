Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 75,3891 руб.

3 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 10853 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,3891 руб.

Минимальный курс доллара США составил 74,8675 руб., максимальный - 75,84 руб. Было заключено 15920 сделок. Объем торгов составил 55411,48 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 74,905 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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