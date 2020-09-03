Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 89,0915 руб.

3 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 12746 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,0915 руб.

Минимальный курс евро составил 88,84 руб., максимальный - 90,5 руб. Было заключено 3220 сделок. Объем торгов составил 12090,43 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 88,9925 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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