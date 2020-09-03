Учетные цены Банка России на драгметаллы с 4 сентября

3 сентября. FINMARKET.RU -РФ с 4 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4692,8 (+17,19) руб./грамм; на серебро - 65,27 (-0,52) руб./грамм; на платину - 2215,26 (-7,38) руб./грамм; на палладий - 5566,05 (+216,05) руб./грамм.

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 24,58 пункта (0,831%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2931,92 пункта. Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По... Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 45825,327 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 521,176 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1265 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,018 руб. Минимальный курс юаня составил 10,955 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 10,955 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5952 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,05 руб. Минимальный курс евро составил 88,6525 руб.,... Минимальный курс евро составил 88,6525 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5276 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,3009 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России с 24 по 30 августа не изменились. С начала года цены на бензин повысились на 2,1%, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). На предыдущей неделе (с 17 по 23 августа) цены выросли на 0,1%. На предыдущей неделе (с 17 по 23 августа) цены выросли на 0,1%. По... По... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги на понижательном тренде на фоне дешевеющей нефти и санкционных опасений из-за ситуации с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. В Азии в четверг динамика индексов была смешанной (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,9%,... В Азии в четверг динамика индексов была смешанной (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,9%,... читать дальше

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"Белнефтехим" и российские нефтяные компании уже начали переговоры по условиям контрактов на 2021 год, российская сторона предлагает оставить неизменной формулу ценообразования, действующую в 2020 году, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак. Он отметил, что... читать дальше

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ООО "Калита" (Омск) 8 сентября планирует начать размещение облигаций серии 001P-02 объемом 300 млн рублей, говорится в сообщении компании. Выпуск сроком обращения 4 года будет размещен по открытой подписке. Выпуск сроком обращения 4 года будет размещен по открытой подписке. Ставка 1-го купона установлена на уровне 13% годовых... Ставка 1-го купона установлена на уровне 13% годовых... читать дальше

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Средства Фонда национального состояния (ФНБ) в размере не более 1% ВВП в 2021 году могут быть использованы на покрытие дефицита федерального бюджета, бюджета Пенсионного фонда РФ и софинансирование добровольных пенсионных накоплений граждан, если средняя цена на нефть марки... читать дальше

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Южнокорейские автопроизводители Hyundai Motor Co. и Kia Motors Corp. отзывают 591 тыс. автомобилей в США для устранения утечки тормозной жидкости, которая может вызвать возгорание двигателя. Кампания затрагивает более 440 тыс. среднеразмерных седанов Kia Optima, которые... Кампания затрагивает более 440 тыс. среднеразмерных седанов Kia Optima, которые... читать дальше

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ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) в августе снизила прогноз мирового производства зерна в этом году на 25 млн тонн по сравнению с июлем, но урожай все равно оценивается на высоком уровне, сообщается в отчете организации. Новая оценка составляет 2... читать дальше

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В первом полугодии 2020 года туристический поток в Москву снизился на 6 млн человек, городской бюджет из-за этого недополучил более 35 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе комплекса экономической политики столицы. "Из-за закрытых границ часть сферы услуг, в... "Из-за закрытых границ часть сферы услуг, в... читать дальше

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Объем пассажирских авиаперевозок в июле сократился на 79,6% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют оценки Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Тем не менее, этот показатель лучше спада на 86,6%, отмечавшегося в первый месяц лета и... читать дальше

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Мировые центробанки в июле снизили закупки золота для пополнения золотовалютных резервов по сравнению с июнем в 3 раза - до 8,8 тонны золота, свидетельствуют данные World Gold Council (WGC). Это минимальное месячное значение с конца 2018 года. По сравнению с июлем прошлого года... читать дальше

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Международный инвестиционный банк (МИБ) установил ставку 1-го купона облигаций серии БО-001Р-05 со сроком обращения 2,5 года объемом 7 млрд рублей на уровне 5,95% годовых, говорится в сообщении банка. Сбор заявок прошел в четверг с 11:00 до 15:00 МСК. Сбор заявок прошел в четверг с 11:00 до 15:00 МСК. Ставке... Ставке... читать дальше

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