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Европейский центральный банк (ЕЦБ) должен свернуть экстренные стимулирующие меры, когда экономика еврозоны восстановится от шока, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, заявил глава Бундесбанка и член совета управляющих ЕЦБ Йенс Вайдман. По словам Вайдмана,... По словам Вайдмана,... читать дальше

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На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 6948 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 75,4681 руб. По... читать дальше

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Правительство РФ выступило против идеи ряда депутатов об отмене в России транспортного налога. Законопроект об отмене транспортного налога (N1010832-7) в конце августа внес депутат от "Единой России" Андрей Барышев. Аналогичный законопроект (N1016994-7) в среду внесли в... Законопроект об отмене транспортного налога (N1010832-7) в конце августа внес депутат от "Единой России" Андрей Барышев. Аналогичный законопроект (N1016994-7) в среду внесли в... читать дальше

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Инвестиции "Газпрома" в газификацию регионов России в 2021-2025 годах будут в три раза больше, чем в предыдущую пятилетку, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на селекторе по случаю дня работника нефтяной и газовой промышленности. "Важнейшим социальным... читать дальше

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сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 3 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-3-489 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9897% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 3,77%... Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 3,77%... читать дальше

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По итогам 2-го квартала 2020 года выручка ПАО АФК "Система" снизилась на 0,5% в годовом сравнении до 155,12 млрд рублей, сообщила корпорация. Скорректированная OIBDA снизилась в отчетном периоде на 0,6% - до 54,84 млрд рублей. Рентабельность по скорректированной OIBDA... Скорректированная OIBDA снизилась в отчетном периоде на 0,6% - до 54,84 млрд рублей. Рентабельность по скорректированной OIBDA... читать дальше

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Сокращение господдержки экономики замедлит ее восстановление, если стимулирующие меры не будут возобновлены, заявила вчера в ходе онлайн-мероприятия председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли. Наращивание мер бюджетного стимулирования... Наращивание мер бюджетного стимулирования... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2387 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,0552 руб. Минимальный курс юаня составил 11,0098 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 11,0098 руб., максимальный -... читать дальше

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"Газпром" приступил к проектированию магистрального газопровода "Силы Сибири 2", заявил председатель правления компании Алексей Миллер на селекторе по случаю дня работника нефтяной и газовой промышленности. Он отметил что новый проект позволит соединить газотранспортные... Он отметил что новый проект позволит соединить газотранспортные... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил в РФ 4 995 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1 200 (24,0%) без клинических проявлений, умерли за сутки 114 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг. Суточный... Суточный... читать дальше

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На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 9129 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 75,6862... читать дальше

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ЦБ РФ 1 сентября продал валюту на 3,1 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты составил 3 млрд рублей. Банк России проводит операции с иностранной валютой на рынке в рамках механизма бюджетного правила: при росте цены на нефть выше... Банк России проводит операции с иностранной валютой на рынке в рамках механизма бюджетного правила: при росте цены на нефть выше... читать дальше

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Августовское снижение индекса PMI сферы услуг России оказалось незначительным - показатель снизился до 58,2 пункта с 58,5 пункта в июле. При этом показатель роста деловой активности оказался вторым максимальным с января 2017 года, свидетельствуют данные исследования IHS... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 3 сентября по данным на начало операционного дня выросло до 126,1 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 8047 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 75,578... читать дальше

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В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 75,5780 руб. По отношению к последней сделке в среду доллар подорожал на 16,80 коп. К курсу, установленному Банком России на сегодня,... По отношению к последней сделке в среду доллар подорожал на 16,80 коп. К курсу, установленному Банком России на сегодня,... читать дальше

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