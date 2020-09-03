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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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Падение промпроизводства в РФ в июле замедлилось до 8%
В июле снижение промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлилось до 8% после падения на 9,4% в июне. Июльское падение оказалось сильнее прогнозов экономистов, ожидавших снижение на 7,5%
 
Россия опустилась на одну ступень "Глобального инновационного индекса"
Россия потеряла одну позицию в рейтинге "Глобальный инновационный индекс", подсчитываемом Корнелльским университетом, бизнес-школой INSEAD и Всемирной организацией интеллектуальной собственности (WIPO). В рейтинге, который составляется с 2007 года,...
 
Минтруд против повышение доли оклада бюджетников до 70%
Российские бюджетники рискуют не дождаться повышения доли оклада в зарплате до 70%. Ранее с инициативой увеличить долю оклада в зарплате бюджетников, чтобы соотношение базовой и стимулирующей части составляло 70% на 30%.выступала "Единая Россия". Но...
 
Торговлю могут избавить от советских рудиментов
Минпромторг предложил отменить книги жалоб, а также разрешить фотографировать любые товары, кроме книг. Эти инициативы содержатся в проекте постановления правительства, опубликованном ведомством для общественного обсуждения, пишет "Российская...
 
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03 сентября 2020 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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3 сентября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
12:00 Объемы розничных продаж в еврозоне Июль 2020
15:30 Внешнеторговый баланс США Июль 2020
15:30 Заявки на пособие по безработице в США С 23 по 29 августа
15:30 Производительность труда и стоимость рабочий силы в США II квартал 2020
15:30 Число получающих пособие по безработице в США С 16 по 22 августа
17:00 Индекс деловой активности в секторе услуг США Август 2020

Это автоматическое сообщение.


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НОВОСТИ
03 сентября 2020 года 11:53
ЕЦБ по завершении кризиса должен свернуть стимулирующие программы - глава Бундесбанка
Европейский центральный банк (ЕЦБ) должен свернуть экстренные стимулирующие меры, когда экономика еврозоны восстановится от шока, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, заявил глава Бундесбанка и член совета управляющих ЕЦБ Йенс Вайдман.

По словам Вайдмана,...    читать дальше
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03 сентября 2020 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 3 сентября составил 75,4681 руб.
На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 6948 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 75,4681 руб. По...    читать дальше
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03 сентября 2020 года 11:37
Правительство РФ против отмены транспортного налога
Правительство РФ выступило против идеи ряда депутатов об отмене в России транспортного налога.

Законопроект об отмене транспортного налога (N1010832-7) в конце августа внес депутат от "Единой России" Андрей Барышев. Аналогичный законопроект (N1016994-7) в среду внесли в...    читать дальше
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03 сентября 2020 года 11:29
"Газпром" утроит инвестиции в газификацию РФ в 2021-25 годах по сравнению с предыдущей пятилеткой
Инвестиции "Газпрома" в газификацию регионов России в 2021-2025 годах будут в три раза больше, чем в предыдущую пятилетку, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на селекторе по случаю дня работника нефтяной и газовой промышленности. "Важнейшим социальным...    читать дальше
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03 сентября 2020 года 11:20
ВТБ разместит 3 сентября однодневные бонды серии КС-3-489 на 50 млрд руб. по цене 99,9897% от номинала
сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 3 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-3-489 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9897% от номинала, говорится в сообщении банка.

Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 3,77%...    читать дальше
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03 сентября 2020 года 11:20
Квартальная выручка АФК "Система" сократилась на 0,5%, OIBDA - на 0,6%
По итогам 2-го квартала 2020 года выручка ПАО АФК "Система" снизилась на 0,5% в годовом сравнении до 155,12 млрд рублей, сообщила корпорация.

Скорректированная OIBDA снизилась в отчетном периоде на 0,6% - до 54,84 млрд рублей. Рентабельность по скорректированной OIBDA...    читать дальше
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03 сентября 2020 года 11:11
Для восстановления американской экономики очень важны новые бюджетные стимулы - глава ФРБ Сан-Франциско
Сокращение господдержки экономики замедлит ее восстановление, если стимулирующие меры не будут возобновлены, заявила вчера в ходе онлайн-мероприятия председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли.

Наращивание мер бюджетного стимулирования...    читать дальше
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03 сентября 2020 года 11:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,0552 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2387 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,0552 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,0098 руб., максимальный -...    читать дальше
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03 сентября 2020 года 10:56
Газпром начал проектировать "Силу Сибири 2"
"Газпром" приступил к проектированию магистрального газопровода "Силы Сибири 2", заявил председатель правления компании Алексей Миллер на селекторе по случаю дня работника нефтяной и газовой промышленности.

Он отметил что новый проект позволит соединить газотранспортные...    читать дальше
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03 сентября 2020 года 10:48
В России за сутки выявлено почти 5 тыс. новых случаев COVID-19
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил в РФ 4 995 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1 200 (24,0%) без клинических проявлений, умерли за сутки 114 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

Суточный...    читать дальше
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03 сентября 2020 года 10:45
За первые полчаса торгов курс доллара США повысился до 75,6862 руб.
На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 9129 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 75,6862...    читать дальше
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03 сентября 2020 года 10:41
Банк России 1 сентября продал валюту на 3,1 млрд руб.
ЦБ РФ 1 сентября продал валюту на 3,1 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты составил 3 млрд рублей.

Банк России проводит операции с иностранной валютой на рынке в рамках механизма бюджетного правила: при росте цены на нефть выше...    читать дальше
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03 сентября 2020 года 10:34
В августе рост деловой активности в сфере услуг РФ вышел на локальный максимум - IHS Markit
Августовское снижение индекса PMI сферы услуг России оказалось незначительным - показатель снизился до 58,2 пункта с 58,5 пункта в июле. При этом показатель роста деловой активности оказался вторым максимальным с января 2017 года, свидетельствуют данные исследования IHS...    читать дальше
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03 сентября 2020 года 10:27
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 126,1 млрд руб.
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 3 сентября по данным на начало операционного дня выросло до 126,1 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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03 сентября 2020 года 10:20
За первые пять минут торгов курс доллара США повысился до 75,578 руб.
На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 8047 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 75,578...    читать дальше
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03 сентября 2020 года 10:20
Доллар растет в начале торгов на "Московской бирже"
В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 75,5780 руб.

По отношению к последней сделке в среду доллар подорожал на 16,80 коп. К курсу, установленному Банком России на сегодня,...    читать дальше
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