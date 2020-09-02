Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 18,5 пункта (0,622%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2956,5 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на... Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 46346,503 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 98,686 млрд руб., или на...

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"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала облигации ООО "Калита" (Омск) серии 001P-02 объемом 300 млн рублей и включила их в третий уровень котировального списка и в сектор компаний повышенного инвестиционного риска, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен... Выпуску присвоен... читать дальше

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ПАО "МОЭСК" (MOEX: MSRS) приняло решение досрочно погасить облигации серии БО-04 номинальным объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении организации. Биржевые облигации погашаются досрочно по непогашенной части номинальной стоимости в дату окончания 12-го купона 17... Биржевые облигации погашаются досрочно по непогашенной части номинальной стоимости в дату окончания 12-го купона 17... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 11188 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,6901 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3187 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 88,3258 руб. Минимальный курс евро составил 87,62 руб.,... Минимальный курс евро составил 87,62 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1040 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,8876 руб. Минимальный курс юаня составил 10,7956 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 10,7956 руб., максимальный -... читать дальше

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Потребительские цены в РФ с 25 по 31 августа не изменились, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстата). За период с 18 по 24 августа также была зафиксирована нулевая инфляция. С начала года потребительские цены выросли на 2,9%, с начала августа -... За период с 18 по 24 августа также была зафиксирована нулевая инфляция. С начала года потребительские цены выросли на 2,9%, с начала августа -... читать дальше

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Рынок акций РФ к вечеру в среду протестировал рубеж 3000 пунктов по индексу МосБиржи на общемировом оптимизме, подогретом ожиданиями новых экономических стимулов в США, однако потом подъем прекратился и динамика сменилась на отрицательную из-за слабости нефти и на заявлениях об... читать дальше

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ВТБ в июле 2020 года получил чистую прибыль по МСФО в размере 1,1 млрд рублей против 20,5 млрд рублей за тот же месяц 2019 года, сообщил банк в среду. За январь-июль показатель сократился почти в 2,3 раза - до 43 млрд рублей с 97,3 млрд рублей год назад. За январь-июль показатель сократился почти в 2,3 раза - до 43 млрд рублей с 97,3 млрд рублей год назад. ВТБ в... ВТБ в... читать дальше

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Суммарный объем торгов драгоценными металлами на "Московской бирже" в августе 2020 года составил 7,44 млрд рублей, следует из материалов биржи. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года показатель вырос более чем вдвое. В течение примерно полутора лет объемы... По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года показатель вырос более чем вдвое. В течение примерно полутора лет объемы... читать дальше

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Европа создаст тысячи "компаний-зомби" и потеряет экономическую конкурентоспособность в сравнении с США и другими странами, если продолжит тратить государственные средства на поддержку экономики в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, считает глава Deutsche Bank... читать дальше

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Розничные цены на бензин продолжают расти на Дальнем Востоке, свидетельствуют данные ЦДУ ТЭК. Две недели назад цены на бензины росли по всей России - в большинстве регионов рост составлял 10-30 копеек, в том числе на Дальнем Востоке - 12-25 копеек. На прошедшей неделе... Две недели назад цены на бензины росли по всей России - в большинстве регионов рост составлял 10-30 копеек, в том числе на Дальнем Востоке - 12-25 копеек. На прошедшей неделе... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок снижаются в среду, хотя и немного сократили потери после выхода данных о большем, чем ожидалось, падении запасов в США. Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 28 августа, снизились на 9,362 млн баррелей, свидетельствует опубликованный... Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 28 августа, снизились на 9,362 млн баррелей, свидетельствует опубликованный... читать дальше

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Объем торгов на всех рынках "Московской биржи" в августе 2020 года составил 75,3 трлн рублей, что на 9,3% больше, чем за аналогичный период 2019 года, говорится в сообщении биржи. Совокупный среднедневной объем операций на всех рынках увеличился год к году на 14,5%, до... Совокупный среднедневной объем операций на всех рынках увеличился год к году на 14,5%, до... читать дальше

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В августе трафик крупнейших российских аэропортов снизился на 28% к аналогичному периоду прошлого года, следует из данных Международной ассоциации аэропортов (МАА), которые есть в распоряжении "Интерфакса". Показатель в абсолютном выражении в материалах не... читать дальше

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