Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,8876 руб.

2 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1040 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,8876 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,7956 руб., максимальный - 11,0789 руб. Была заключена 281 сделка. Объем торгов составил 850,72 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,0289 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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