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Главная / Все новости / Запасы нефти в США упали за период с 21 августа по 28 августа на 9362 тыс. баррелей, бензина - упали на 4320 тыс. баррелей
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02 сентября 2020 года 17:32
Запасы нефти в США упали за период с 21 августа по 28 августа на 9362 тыс. баррелей, бензина - упали на 4320 тыс. баррелей
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2 сентября. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 9362 тыс. баррелей - до 498,401 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 4320 тыс. баррелей и составили 234,859 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 1675 тыс. баррелей, достигнув 177,52 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 2000 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 3050 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1000 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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