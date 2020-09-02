Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 87,8169 руб.

2 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3074 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 87,8169 руб.

Минимальный курс евро составил 87,6025 руб., максимальный - 87,9725 руб. Было заключено 3379 сделок. Объем торгов составил 12585,48 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 87,9375 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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