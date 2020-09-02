.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 3 сентября
.
ГЛАВНОЕ
Падение промпроизводства в РФ в июле замедлилось до 8%
В июле снижение промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлилось до 8% после падения на 9,4% в июне. Июльское падение оказалось сильнее прогнозов экономистов, ожидавших снижение на 7,5%
 
Обрабатывающая промышленность выйдет на прошлогодние уровни к концу года
Глава Минпромторга Денис Мантуров считает, что в августе восстановление промышленного производства в России продолжилось. Прошлогодние уровни в обрабатывающих секторах промышленности, по его словам, будут достигнуты уже к концу года. "Это и июнь...
 
Налоговый маневр в нефтянке предлагают отменить
Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг предложил резко повысить экспортную пошлину на нефть и отменить возврат НДС экспортерам черного золота, пишут...
 
Потери банков РФ из-за реструктуризации кредитов могут составить 600 млрд руб.
Российские банки продолжат реструктурировать кредиты населению, что потребует от них досоздания резервов и может привести к потерям около 600 млрд рублей, полагает Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА). Пол мнению экспертов агентства,...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

02 сентября 2020 года 15:02

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 3 сентября

 0  
2 сентября. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 3 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4675,61 (-27,5) руб./грамм; на серебро - 65,79 (-2,55) руб./грамм; на платину - 2222,64 (-24,88) руб./грамм; на палладий - 5350 (-27,48) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 
.
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
02 сентября 2020 года 20:01
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 2 сентября снижается
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 18,5 пункта (0,622%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2956,5 пункта.

Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на...    читать дальше
.
02 сентября 2020 года 19:50
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 2 сентября снизилась на 0,21% и составила 46346,503 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 46346,503 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 98,686 млрд руб., или на...
.
02 сентября 2020 года 19:45
Мосбиржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО "Калита" на 300 млн рублей
"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала облигации ООО "Калита" (Омск) серии 001P-02 объемом 300 млн рублей и включила их в третий уровень котировального списка и в сектор компаний повышенного инвестиционного риска, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен...    читать дальше
.
02 сентября 2020 года 19:27
МОЭСК досрочно погасит облигации серии БО-04
ПАО "МОЭСК" (MOEX: MSRS) приняло решение досрочно погасить облигации серии БО-04 номинальным объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении организации.

Биржевые облигации погашаются досрочно по непогашенной части номинальной стоимости в дату окончания 12-го купона 17...    читать дальше
.
02 сентября 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 74,6901 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 11188 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,6901 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
.
02 сентября 2020 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 88,3258 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3187 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 88,3258 руб.

Минимальный курс евро составил 87,62 руб.,...    читать дальше
.
02 сентября 2020 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,8876 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1040 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,8876 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,7956 руб., максимальный -...    читать дальше
.
02 сентября 2020 года 19:00
Недельная инфляция в РФ опять не изменилась - Росстат
Потребительские цены в РФ с 25 по 31 августа не изменились, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстата).

За период с 18 по 24 августа также была зафиксирована нулевая инфляция. С начала года потребительские цены выросли на 2,9%, с начала августа -...    читать дальше
.
02 сентября 2020 года 18:57
Индекс МосБиржи снизился на 0,6%, индекс РТС - на 3%
Рынок акций РФ к вечеру в среду протестировал рубеж 3000 пунктов по индексу МосБиржи на общемировом оптимизме, подогретом ожиданиями новых экономических стимулов в США, однако потом подъем прекратился и динамика сменилась на отрицательную из-за слабости нефти и на заявлениях об...    читать дальше
.
02 сентября 2020 года 18:52
ВТБ в июле сократил прибыль по МСФО почти в 20 раз на фоне всплеска резервирования
ВТБ в июле 2020 года получил чистую прибыль по МСФО в размере 1,1 млрд рублей против 20,5 млрд рублей за тот же месяц 2019 года, сообщил банк в среду.

За январь-июль показатель сократился почти в 2,3 раза - до 43 млрд рублей с 97,3 млрд рублей год назад.

ВТБ в...    читать дальше
.
02 сентября 2020 года 18:46
Объем сделок с драгметаллами на Мосбирже в августе вырос в 2 раза
Суммарный объем торгов драгоценными металлами на "Московской бирже" в августе 2020 года составил 7,44 млрд рублей, следует из материалов биржи.

По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года показатель вырос более чем вдвое. В течение примерно полутора лет объемы...    читать дальше
.
02 сентября 2020 года 18:35
За счет мер поддержки экономики Европа создает "компании-зомби" - Deutsche Bank
Европа создаст тысячи "компаний-зомби" и потеряет экономическую конкурентоспособность в сравнении с США и другими странами, если продолжит тратить государственные средства на поддержку экономики в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, считает глава Deutsche Bank...    читать дальше
.
02 сентября 2020 года 18:26
Бензины на неделе с 23 по 30 августа дорожали преимущественно в Сибири и на Дальнем Востоке
Розничные цены на бензин продолжают расти на Дальнем Востоке, свидетельствуют данные ЦДУ ТЭК.

Две недели назад цены на бензины росли по всей России - в большинстве регионов рост составлял 10-30 копеек, в том числе на Дальнем Востоке - 12-25 копеек. На прошедшей неделе...    читать дальше
.
02 сентября 2020 года 18:19
Нефть дешевеет на фоне данных о снижении запасов в США
Цены на нефть эталонных марок снижаются в среду, хотя и немного сократили потери после выхода данных о большем, чем ожидалось, падении запасов в США.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 28 августа, снизились на 9,362 млн баррелей, свидетельствует опубликованный...    читать дальше
.
02 сентября 2020 года 18:10
В августе объем торгов на рынках "Московской биржи" составил 75,3 трлн руб., рост на 9,3%
Объем торгов на всех рынках "Московской биржи" в августе 2020 года составил 75,3 трлн рублей, что на 9,3% больше, чем за аналогичный период 2019 года, говорится в сообщении биржи.

Совокупный среднедневной объем операций на всех рынках увеличился год к году на 14,5%, до...    читать дальше
.
02 сентября 2020 года 17:57
Аэропорты РФ в августе замедлили падение перевозок до 28%, помогло открытие границ
В августе трафик крупнейших российских аэропортов снизился на 28% к аналогичному периоду прошлого года, следует из данных Международной ассоциации аэропортов (МАА), которые есть в распоряжении "Интерфакса". Показатель в абсолютном выражении в материалах не...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.