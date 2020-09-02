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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Падение промпроизводства в РФ в июле замедлилось до 8%
В июле снижение промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлилось до 8% после падения на 9,4% в июне. Июльское падение оказалось сильнее прогнозов экономистов, ожидавших снижение на 7,5%
 
Обрабатывающая промышленность выйдет на прошлогодние уровни к концу года
Глава Минпромторга Денис Мантуров считает, что в августе восстановление промышленного производства в России продолжилось. Прошлогодние уровни в обрабатывающих секторах промышленности, по его словам, будут достигнуты уже к концу года. "Это и июнь...
 
Налоговый маневр в нефтянке предлагают отменить
Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг предложил резко повысить экспортную пошлину на нефть и отменить возврат НДС экспортерам черного золота, пишут...
 
Потери банков РФ из-за реструктуризации кредитов могут составить 600 млрд руб.
Российские банки продолжат реструктурировать кредиты населению, что потребует от них досоздания резервов и может привести к потерям около 600 млрд рублей, полагает Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА). Пол мнению экспертов агентства,...
 
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02 сентября 2020 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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2 сентября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
09:00 Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide Август 2020
09:00 Объемы розничных продаж в Германии Июль 2020
12:00 Изменение цен производителей в еврозоне Июль 2020
15:15 Занятость в производственном секторе США Август 2020
17:00 Объем заказов на товары длительного пользования в США Июль 2020
17:00 Объем промышленных заказов в США Июль 2020
17:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 22 по 28 августа

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
02 сентября 2020 года 12:43
Зависимость от нефтегазодоходов сокращается, темпы снижения не устраивают власти - Песков
Нынешние темпы снижения доли нефтегазовых доходов в структуре российского бюджета не устраивают власти РФ, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Эта цифра (доля нефтегазовых доходов в структуре бюджета РФ) - она никого не устраивает, но она...    читать дальше
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02 сентября 2020 года 12:35
В рамках разрабатываемого сейчас нацпроекта в России будут созданы курорты мирового уровня - глава Ростуризма
Ростуризм работает над национальным проектом в сфере туризма и гостеприимства, который в перспективе 5-10 лет должен вывести отрасль на другой уровень, заявила глава ведомства Зарина Догузова.

"Сейчас вместе с отраслью, участниками рынка, бизнеса мы ведем большую работу...    читать дальше
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02 сентября 2020 года 12:26
Доходы от услуг связи в РФ в 1-м полугодии практически не изменились в годовом выражении
Доходы от оказания услуг связи в России по итогам первого полугодия 2020 года практически не изменились по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составили 895 млрд рублей, говорится в материалах Минкомсвязи.

В частности, доходы от радиосвязи, спутниковой...    читать дальше
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02 сентября 2020 года 12:17
Мишустин отметил рост бюджетной дисциплины
Финансовая дисциплина участников бюджетного процесса по итогам первого полугодия укрепилась, необходимо поддерживать ее и дальше, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. За рост остатков на счетах руководители министерств и ведомств будут нести персональную ответственность,...    читать дальше
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02 сентября 2020 года 12:07
Московская торговля вышла по оборотам на уровень 2019 года - заммэра
В настоящее время оборот предприятий торговли в Москве достиг уровня 2019 года, но еще есть отрасли, которые по-прежнему испытывают трудности, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов журналистам в...    читать дальше
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02 сентября 2020 года 12:00
Мощность строящихся в мире терминалов по приему СПГ достигла 144 млн тонн в год
Мощность строящихся терминалов по приему и регазификации сжиженного природного газа по всему миру в 2020 году достигла 144 млн тонн (в год), побив 10-летний рекорд, отмечает консалтинговая компания Wood Mackenzie.

В прошлом году мировой рынок СПГ, согласно справочнику...    читать дальше
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02 сентября 2020 года 11:52
Европейские рынки акций начали торги на подъеме
Фондовые рынки стран Западной Европы начали торги под влиянием "бычьего" настроя, последовав за динамикой американского фондового рынка. По итогам предыдущих торгов индикаторы преимущественно снизились после публикации порции статистических данных.

Опубликованные во...    читать дальше
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02 сентября 2020 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 2 сентября составил 73,8588 руб.
На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 2875 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 73,8588 руб. По...    читать дальше
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02 сентября 2020 года 11:45
Доллар подорожал на 27 копеек
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, вырос на 27,39 коп. и составил 73,8588 руб....    читать дальше
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02 сентября 2020 года 11:33
ВТБ разместит 2 сентября однодневные бонды серии КС-3-488 на 50 млрд руб. по цене 99,9897% от номинала
сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 2 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-3-488 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9897% от номинала, говорится в сообщении банка.

Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 3,77%...    читать дальше
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02 сентября 2020 года 11:22
Экономика США требует продолжения стимулирования со стороны ЦБ - член ФРС
Экономика США сталкивается со значительными рисками, включая преждевременное сворачивание финансирования государством программ по ее поддержке, что требует продолжения стимулирования со стороны американского ЦБ, считает член совета управляющих Федеральной резервной системы Лейл...    читать дальше
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02 сентября 2020 года 11:14
АФК "Система" установила ориентир ставки 1-го купона бондов на 10 млрд руб. на уровне 6,60-6,75%
АФК "Система" установила ориентир ставки 1-го купона 10-летних облигаций с офертой через 4 года серии 001P-15 объемом 10 млрд рублей на уровне 6,60-6,75% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к оферте в диапазоне...    читать дальше
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02 сентября 2020 года 11:14
Чистая прибыль Pernod Ricard за финансовый год упала в 4,4 раза
Чистая прибыль французской Pernod Ricard SA, одного из крупнейших мировых производителей алкогольной продукции, за 2020 финансовый год, который завершился 30 июня, упала на 77%, или в 4,4 раза, и составила 329 млн евро против 1,455 млрд евро годом ранее. Показатель ухудшился...    читать дальше
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02 сентября 2020 года 11:06
Большинство российских НК в августе нарастили добычу нефти с конденсатом - ЦДУ ТЭК
Почти все российские нефтегазовые компании (НК) в августе текущего года нарастили добычу нефти с газовым конденсатом по сравнению с июлем.

Как следует из расчетов "Интерфакса" по данным оперативной сводки "ЦДУ ТЭК", наибольший рост показателя зафиксирован у "Роснефти" -...    читать дальше
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02 сентября 2020 года 11:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,8165 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 211 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,8165 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,7896 руб., максимальный -...    читать дальше
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02 сентября 2020 года 10:52
Обрабатывающая промышленность выйдет на прошлогодние уровни к концу года
Глава Минпромторга Денис Мантуров считает, что в августе восстановление промышленного производства в России продолжилось. Прошлогодние уровни в обрабатывающих секторах промышленности, по его словам, будут достигнуты уже к концу года.

"Это и июнь (идет восстановление), и...    читать дальше
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