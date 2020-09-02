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Нынешние темпы снижения доли нефтегазовых доходов в структуре российского бюджета не устраивают власти РФ, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Эта цифра (доля нефтегазовых доходов в структуре бюджета РФ) - она никого не устраивает, но она... "Эта цифра (доля нефтегазовых доходов в структуре бюджета РФ) - она никого не устраивает, но она... читать дальше

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Ростуризм работает над национальным проектом в сфере туризма и гостеприимства, который в перспективе 5-10 лет должен вывести отрасль на другой уровень, заявила глава ведомства Зарина Догузова. "Сейчас вместе с отраслью, участниками рынка, бизнеса мы ведем большую работу... "Сейчас вместе с отраслью, участниками рынка, бизнеса мы ведем большую работу... читать дальше

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Доходы от оказания услуг связи в России по итогам первого полугодия 2020 года практически не изменились по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составили 895 млрд рублей, говорится в материалах Минкомсвязи. В частности, доходы от радиосвязи, спутниковой... В частности, доходы от радиосвязи, спутниковой... читать дальше

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Финансовая дисциплина участников бюджетного процесса по итогам первого полугодия укрепилась, необходимо поддерживать ее и дальше, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. За рост остатков на счетах руководители министерств и ведомств будут нести персональную ответственность,... читать дальше

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В настоящее время оборот предприятий торговли в Москве достиг уровня 2019 года, но еще есть отрасли, которые по-прежнему испытывают трудности, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов журналистам в... читать дальше

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Мощность строящихся терминалов по приему и регазификации сжиженного природного газа по всему миру в 2020 году достигла 144 млн тонн (в год), побив 10-летний рекорд, отмечает консалтинговая компания Wood Mackenzie. В прошлом году мировой рынок СПГ, согласно справочнику... В прошлом году мировой рынок СПГ, согласно справочнику... читать дальше

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Фондовые рынки стран Западной Европы начали торги под влиянием "бычьего" настроя, последовав за динамикой американского фондового рынка. По итогам предыдущих торгов индикаторы преимущественно снизились после публикации порции статистических данных. Опубликованные во... Опубликованные во... читать дальше

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На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 2875 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 73,8588 руб. По... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, вырос на 27,39 коп. и составил 73,8588 руб.... читать дальше

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сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 2 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-3-488 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9897% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 3,77%... Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 3,77%... читать дальше

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Экономика США сталкивается со значительными рисками, включая преждевременное сворачивание финансирования государством программ по ее поддержке, что требует продолжения стимулирования со стороны американского ЦБ, считает член совета управляющих Федеральной резервной системы Лейл... читать дальше

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АФК "Система" установила ориентир ставки 1-го купона 10-летних облигаций с офертой через 4 года серии 001P-15 объемом 10 млрд рублей на уровне 6,60-6,75% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру соответствует доходность к оферте в диапазоне... Ориентиру соответствует доходность к оферте в диапазоне... читать дальше

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Чистая прибыль французской Pernod Ricard SA, одного из крупнейших мировых производителей алкогольной продукции, за 2020 финансовый год, который завершился 30 июня, упала на 77%, или в 4,4 раза, и составила 329 млн евро против 1,455 млрд евро годом ранее. Показатель ухудшился... читать дальше

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Почти все российские нефтегазовые компании (НК) в августе текущего года нарастили добычу нефти с газовым конденсатом по сравнению с июлем. Как следует из расчетов "Интерфакса" по данным оперативной сводки "ЦДУ ТЭК", наибольший рост показателя зафиксирован у "Роснефти" -... Как следует из расчетов "Интерфакса" по данным оперативной сводки "ЦДУ ТЭК", наибольший рост показателя зафиксирован у "Роснефти" -... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 211 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,8165 руб. Минимальный курс юаня составил 10,7896 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 10,7896 руб., максимальный -... читать дальше

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