Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 88,1243 руб.

1 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2277 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 88,1243 руб.

Минимальный курс евро составил 87,98 руб., максимальный - 88,33 руб. Было заключено 3676 сделок. Объем торгов составил 16632,94 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 88,215 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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