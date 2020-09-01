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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 2 сентября в размере 88,1547 руб.
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01 сентября 2020 года 12:12

ЦБ РФ установил курс евро с 2 сентября в размере 88,1547 руб.

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1 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 2 сентября, составляет 88,1547 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 32,81 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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