ЦБ РФ установил курс доллара США с 2 сентября в размере 73,5849 руб.

1 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 сентября, составляет 73,5849 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 21,90 коп.

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После подъема индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 8,8 пункта (0,297%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2975 пункта. Индекс РТС корректируется вниз после роста. По... Индекс РТС корректируется вниз после роста. По... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 46445,188 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 5,389 млрд руб., или на...

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ВТБ разместил 46,72% выпуска инвестиционных облигаций серии Б-1-107 на 467,203 млн рублей, 64,62% выпуска бондов серии Б-1-108 на 646,236 млн рублей, 66,35% выпуска облигаций серии Б-1-109 на 331,747 млн рублей и 33,74% выпуска облигаций серии Б-1-120 на 168,720 млн рублей,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4541 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,5583 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1879 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 88,0443 руб. Минимальный курс евро составил 87,6625 руб.,... Минимальный курс евро составил 87,6625 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 41 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,7836 руб. Минимальный курс юаня составил 10,7401 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 10,7401 руб., максимальный -... читать дальше

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Реальный размер (с поправкой на инфляцию) средней ежемесячной пенсии в России в июле 2020 года увеличился на 2,4% по сравнению с июлем прошлого года, сообщила во вторник Федеральная служба государственной статистики (Росстат). В номинальном выражении средняя пенсия... В номинальном выражении средняя пенсия... читать дальше

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Число поездок иностранных граждан в Россию в 1-м полугодии 2020 году упало на 64%, или в 2,8 раза, по сравнению с январем-июнем 2019 года и составило 3,9 млн, свидетельствуют данные, опубликованные Федеральной службой госстатистики (Росстатом).. В том числе, туристы из стран... читать дальше

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Оборот ресторанов, кафе и баров в России в июле 2020 года по сравнению с июлем 2019 года сократился на 28,2% - до 100,8 млрд рублей, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Падение в годовом выражении замедлилось по сравнению с показателем за июньским... Падение в годовом выражении замедлилось по сравнению с показателем за июньским... читать дальше

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Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в июле 2020 года снизился на 5,9% в годовом выражении после падения на 8,1% (по уточненной оценке) в июне, 10,6% в мае, 10% в апреле, роста на 0,6% в марте, 3,5% в феврале и 1,7% в январе, сообщила... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в плюсе вместе с дорожающей нефтью и на позитивном внешнем фоне. Во вторник подросли индексы в Азии (японский Nikkei 225 не изменился, китайский Shanghai Composite подрос на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,03%) на фоне неплохой... Во вторник подросли индексы в Азии (японский Nikkei 225 не изменился, китайский Shanghai Composite подрос на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,03%) на фоне неплохой... читать дальше

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Россия в июле этого года экспортировала в Южную Корею 787 тонн замороженной минтаевой икры, что почти в два раза меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года (1 437 тонн), сообщил "Интерфаксу" руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев со ссылкой... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок продолжают уверенно повышаться в ходе сегодняшних торгов. Хотя нефтяной рынок и завершил август в плюсе, WTI так и не смогла закрепиться выше $43 за баррель в связи с продолжающимся ростом заболеваемости COVID-19 по всему миру. Поддержку... Поддержку... читать дальше

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Американская Apple Inc. попросила поставщиков собрать как минимум 75 млн iPhone с поддержкой сетей 5G в текущем году, что примерно соответствует показателю на момент запуска прошлогодних моделей и говорит о том, что спрос на самый важный продукт компании сохраняется, несмотря на... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валютах ПАО "ТГК-1"на уровне "BBB". Прогноз рейтинга - "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства. Рейтинги отражают хорошую... Рейтинги отражают хорошую... читать дальше

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Госзаказчики в 2020 году должны будут на 80% авансировать закупку промышленных товаров, следует из правительственного постановления, опубликованного на портале правовой информации. В документе оговаривается, что эта норма распространяется на закупку товаров, для которых... читать дальше

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