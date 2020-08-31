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31 августа 2020 года 17:30
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 73,861 руб.
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31 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 6200 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,861 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,6 руб., максимальный - 74,2975 руб. Было заключено 15582 сделки. Объем торгов составил 49179,35 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 74,2325 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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.31 августа 2020 года 19:40
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.31 августа 2020 года 19:34
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.31 августа 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 694 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,7791 руб. Минимальный курс юаня составил 10,7431 руб., максимальный -... читать дальше
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Фондовый рынок РФ завершил последние торги лета снижением, за август индекс МосБиржи вырос на 1,9%, индекс РТС - почти на 2%
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