Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 87,8966 руб.

31 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 7115 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 87,8966 руб.

Минимальный курс евро составил 87,6 руб., максимальный - 88,335 руб. Было заключено 3538 сделок. Объем торгов составил 11947,62 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 88,25 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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