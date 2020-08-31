Учетные цены Банка России на драгметаллы с 1 сентября

31 августа. FINMARKET.RU -РФ с 1 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4644,5 (-48,9) руб./грамм; на серебро - 64,9 (-0,73) руб./грамм; на платину - 2206,75 (-24,95) руб./грамм; на палладий - 5163,32 (-67,97) руб./грамм.

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 13,97 пункта (0,469%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2966,2 пункта. Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на... Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 46450,577 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 161,549 млрд руб., или на...

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"ПР-Лизинг" выставил оферту по приобретению облигаций серий 001P-01, 001P-02 и 001P-03, говорится в сообщениях компании. Бумаги можно предъявить к выкупу с 10 по 16 сентября 2020 года. Дата приобретения - 17 сентября 2020 года. Бумаги можно предъявить к выкупу с 10 по 16 сентября 2020 года. Дата приобретения - 17 сентября 2020 года. Общее количество выкупаемых... Общее количество выкупаемых... читать дальше

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Банк России зарегистрировал облигации СФО "Кредитные решения" серии 01, говорится в сообщении компании. Выпуску присвоен регистрационный номер 6-01-00555-R. Выпуску присвоен регистрационный номер 6-01-00555-R. Номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс. рублей. Номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс. рублей. Облигации будут размещаться по... Облигации будут размещаться по... читать дальше

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Рейтинговое агентство АКРА присвоило ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) кредитный рейтинг A+(RU) со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства. "Рейтинг обусловлен сильным бизнес-профилем, очень высокой оценкой ликвидности, высоким уровнем корпоративного... "Рейтинг обусловлен сильным бизнес-профилем, очень высокой оценкой ликвидности, высоким уровнем корпоративного... читать дальше

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Сбербанк (MOEX: SBER) разместил 97,44% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_MEGATRENDS-5Y-001Р-304R на 2,436 млрд рублей номинальным объемом 2,5 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Выпуск гасится в сентябре 2025 года. Выпуск гасится в сентябре 2025 года. По выпуску... По выпуску... читать дальше

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Международный инвестиционный банк планирует 3 сентября собирать заявки инвесторов на облигации серии БО-001Р-05 со сроком обращения 2,5 года номинальным объемом 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона - премия не... Ориентир ставки 1-го купона - премия не... читать дальше

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ООО "ПР-Лизинг" установило ставку 11-12-го купонов облигаций серии 001P-01 на уровне 9% годовых, говорится в сообщении организации. Компания в октябре 2018 года завершила размещение 3-летнего выпуска на 100 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 13%... Компания в октябре 2018 года завершила размещение 3-летнего выпуска на 100 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 13%... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4358 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,9824 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 694 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,7791 руб. Минимальный курс юаня составил 10,7431 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 10,7431 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3309 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 88,1907 руб. Минимальный курс евро составил 87,605 руб.,... Минимальный курс евро составил 87,605 руб.,... читать дальше

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Рынок акций РФ, начавший последние торги лета на позитиве, завершил понедельник снижением. Европейские фондовые индикаторы с утра демонстрировали мажорный настрой, днем индикаторы стали снижаться. Европейские фондовые индикаторы с утра демонстрировали мажорный настрой, днем индикаторы стали снижаться. Большинство азиатских фондовых индексов снизилось в... Большинство азиатских фондовых индексов снизилось в... читать дальше

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При сохранении тенденций, наблюдаемых в 1-м полугодии, по итогам всего 2020 года может быть зафиксирован нетто-отток застрахованных лиц из негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в Пенсионный фонд России (ПФР), говорится в "Обзоре ключевых показателей негосударственных... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило ПАО "Группа Черкизово" кредитный рейтинг А+(RU) со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении агентства. Кредитный рейтинг, по мнению АКРА, обусловлен сильным бизнес-профилем, очень высокой оценкой... Кредитный рейтинг, по мнению АКРА, обусловлен сильным бизнес-профилем, очень высокой оценкой... читать дальше

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По итогам января-июля 2020 года пассажиропоток аэропорта "Пулково" (управляется компанией "Воздушные ворота северной столицы", ВВСС) составил 5,273 млн человек, следует из данных на сайте Росавиации. В январе-июле 2019 года аэропорт "Пулково" обслужил 10,97 млн... В январе-июле 2019 года аэропорт "Пулково" обслужил 10,97 млн... читать дальше

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Нефтяные цены повышаются в ходе торгов в понедельник и могут завершить месяц в плюсе. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:07 мск составила $45,97 за баррель, что на $0,16 (0,35%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.... Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:07 мск составила $45,97 за баррель, что на $0,16 (0,35%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.... читать дальше

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