Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,7862 руб.

31 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 916 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,7862 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,75 руб., максимальный - 11,0699 руб. Было заключено 55 сделок. Объем торгов составил 217,83 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,754 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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