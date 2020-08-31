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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 123,3 млрд руб.
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31 августа 2020 года 10:12
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 123,3 млрд руб.
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31 августа. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 31 августа по данным на начало операционного дня выросло до 123,3 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 118,6 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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31 августа 2020 года 19:51
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 13,97 пункта (0,469%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2966,2 пункта. Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на... читать дальше
.31 августа 2020 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 31 августа снизилась на 0,35% и составила 46450,577 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 46450,577 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 161,549 млрд руб., или на...
.31 августа 2020 года 19:42
"ПР-Лизинг" выставил оферту по приобретению облигаций серий 001P-01, 001P-02 и 001P-03, говорится в сообщениях компании. Бумаги можно предъявить к выкупу с 10 по 16 сентября 2020 года. Дата приобретения - 17 сентября 2020 года. Общее количество выкупаемых... читать дальше
.31 августа 2020 года 19:40
Банк России зарегистрировал облигации СФО "Кредитные решения" серии 01, говорится в сообщении компании. Выпуску присвоен регистрационный номер 6-01-00555-R. Номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс. рублей. Облигации будут размещаться по... читать дальше
.31 августа 2020 года 19:37
Рейтинговое агентство АКРА присвоило ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) кредитный рейтинг A+(RU) со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства. "Рейтинг обусловлен сильным бизнес-профилем, очень высокой оценкой ликвидности, высоким уровнем корпоративного... читать дальше
.31 августа 2020 года 19:36
Сбербанк (MOEX: SBER) разместил 97,44% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_MEGATRENDS-5Y-001Р-304R на 2,436 млрд рублей номинальным объемом 2,5 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Выпуск гасится в сентябре 2025 года. По выпуску... читать дальше
.31 августа 2020 года 19:35
Международный инвестиционный банк планирует 3 сентября собирать заявки инвесторов на облигации серии БО-001Р-05 со сроком обращения 2,5 года номинальным объемом 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона - премия не... читать дальше
.31 августа 2020 года 19:34
ООО "ПР-Лизинг" установило ставку 11-12-го купонов облигаций серии 001P-01 на уровне 9% годовых, говорится в сообщении организации. Компания в октябре 2018 года завершила размещение 3-летнего выпуска на 100 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 13%... читать дальше
.31 августа 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 73,9824 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4358 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,9824 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.31 августа 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 694 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,7791 руб. Минимальный курс юаня составил 10,7431 руб., максимальный -... читать дальше
.31 августа 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3309 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 88,1907 руб. Минимальный курс евро составил 87,605 руб.,... читать дальше
.31 августа 2020 года 18:59
Фондовый рынок РФ завершил последние торги лета снижением, за август индекс МосБиржи вырос на 1,9%, индекс РТС - почти на 2%
Рынок акций РФ, начавший последние торги лета на позитиве, завершил понедельник снижением. Европейские фондовые индикаторы с утра демонстрировали мажорный настрой, днем индикаторы стали снижаться. Большинство азиатских фондовых индексов снизилось в... читать дальше
.31 августа 2020 года 18:48
При сохранении тенденций, наблюдаемых в 1-м полугодии, по итогам всего 2020 года может быть зафиксирован нетто-отток застрахованных лиц из негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в Пенсионный фонд России (ПФР), говорится в "Обзоре ключевых показателей негосударственных... читать дальше
.31 августа 2020 года 18:41
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило ПАО "Группа Черкизово" кредитный рейтинг А+(RU) со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении агентства. Кредитный рейтинг, по мнению АКРА, обусловлен сильным бизнес-профилем, очень высокой оценкой... читать дальше
.31 августа 2020 года 18:31
По итогам января-июля 2020 года пассажиропоток аэропорта "Пулково" (управляется компанией "Воздушные ворота северной столицы", ВВСС) составил 5,273 млн человек, следует из данных на сайте Росавиации. В январе-июле 2019 года аэропорт "Пулково" обслужил 10,97 млн... читать дальше
.31 августа 2020 года 18:23
Нефтяные цены повышаются в ходе торгов в понедельник и могут завершить месяц в плюсе. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:07 мск составила $45,97 за баррель, что на $0,16 (0,35%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.... читать дальше
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