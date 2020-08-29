Начавшийся в июле текущего года ремонт Большого Каменного моста в Москве завершится досрочно, то есть раньше декабря 2021 года, сообщил заммэра столицы Петр Бирюков, который лично проконтролировал ход работ. "Все объекты мы выполняем досрочно, и работы по ремонту Большого... читать дальше

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Россияне за неделю реализации программы кэшбека приобрели туров по России, по предварительным данным, на 1,4 млрд рублей, сообщила сегодня журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова в Казани. "У нас на данный момент предварительные итоги, "Мир" сейчас еще досчитывает. У нас в... читать дальше

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Стоимость строительства Северо-Восточного железнодорожного обхода Санкт-Петербурга может составить около 109 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации города. Возведение нового железнодорожного моста через реку Неву в районе деревни Павлово позволит увеличить скорость... читать дальше

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Туроператоры довольны итогами распродажи туров с кэшбеком, несмотря на некоторые трудности в реализации программы, и хотели бы ее повторения в будущем, показал опрос, проведенный порталом "Интерфакс-Туризм". Распродажа туров по России с кэшбеком стартовала в ночь на 21... Распродажа туров по России с кэшбеком стартовала в ночь на 21... читать дальше

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Американский оператор казино MGM Resorts International увольняет 18 тыс. сотрудников в США, ранее отправленных в отпуск без сохранения оплаты труда. Низкая активность в туристическом секторе тормозит восстановление индустрии казино после кризиса, вызванного пандемией... Низкая активность в туристическом секторе тормозит восстановление индустрии казино после кризиса, вызванного пандемией... читать дальше

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Белоруссия с 1 сентября увеличивает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Соответствующее решение содержится в постановлении Совета министров Белоруссии от 27 августа №503, опубликованном в... читать дальше

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Суммарные запасы драгметаллов в банках РФ в июле выросли в пересчете на золото на 17,2 тонны, или на 21%, и составили на начало текущего месяца 97,7 тонны, следует из отчетности кредитных организаций, опубликованной на сайте ЦБ РФ. ВТБ, лидирующий среди российских... ВТБ, лидирующий среди российских... читать дальше

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ПАО "Ленэнерго" в 1-м полугодии 2020 года снизило чистую прибыль по МСФО на 31,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 5,745 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Выручка снизилась на 1,6%, до 39,458 млрд рублей. В том числе выручка от передачи... читать дальше

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Мировые автопроизводители потеряли выручку в размере около $250 млрд в первой половине текущего года в связи с пандемией коронавируса, которая привела к приостановке производства и существенно ударила по спросу, следует из отчетности компаний, которую проанализировало издание... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией продолжает расти: в субботу он составил 4,94 тыс. случаев, умерли за сутки 111 пациентов, следует из данных оперативного штаба. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 -... читать дальше

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Чистая прибыль "Газпромбанка" по МСФО в первом полугодии 2020 года сократилась на 21,6% - до 28,3 млрд рублей по сравнению с 36,1 млрд рублей в январе-июне прошлого года, говорится в сообщении банка. Чистый процентный доход Газпромбанка в первом полугодии составил 79... Чистый процентный доход Газпромбанка в первом полугодии составил 79... читать дальше

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Правительство Башкирии предварительно оценивает ущерб от приватизации АО "Башкирская содовая компания" (БСК, Стерлитамак, входит в АО "Башкирская химия") в 35 млрд рублей, заявил глава Башкирии Радий Хабиров. "Мы заявляем, что нанесен материальный ущерб республике. Мы... "Мы заявляем, что нанесен материальный ущерб республике. Мы... читать дальше

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ВЭБ в первом полугодии 2020 года получил 43,5 млрд рублей чистого убытка по МСФО против прибыли в размере 12,8 млрд рублей за тот же период 2019 года, сообщается в отчете госкорпорации. Во втором квартале ВЭБ получил 23,8 млрд рублей убытка - почти в пять раз больше, чем год... читать дальше

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Главы Федеральный резервных банков (ФРБ) Кливленда и Филадельфии Лоретта Местер и Патрик Харкер не ожидают быстрого восстановления американской экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. "Я уверена, что восстановление будет медленным, - заявила Местер, выступая... читать дальше

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Минэкономразвития отменит верхний порог по выручке компаний в 30 млрд рублей для участия в нацпроекте по производительности труда, кроме того предприятия сферы торговли и туризма также смогут участвовать в этом нацпроекте, говорится в сообщении министерства по итогам встречи... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 августа, составляет 74,6382 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 59,72 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 августа, составляет 88,7448 руб. По... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 августа, составляет 88,7448 руб. По...

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