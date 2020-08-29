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ГЛАВНОЕ
Падение промпроизводства в РФ в июле замедлилось до 8%
В июле снижение промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлилось до 8% после падения на 9,4% в июне. Июльское падение оказалось сильнее прогнозов экономистов, ожидавших снижение на 7,5%
 
Турагентства недосчитались почти половины выручки в разгар сезона
В разгар туристического сезона - в июле и первой половине августа - российские турагентства заработали вдвое меньше, чем в аналогичный период 2019 года, следует из данных об оборотах отрасли, пишут "Известия", проанализировав информацию,...
 
Требования к годовой отчетности госкомпаний должны быть унифицированы
Правительство готовится реализовать свое право по унификации требований к годовой отчетности госкомпаний и госкорпораций. Минфин подготовил требования к отчетности госкомпаний и госкорпораций, отмечается в опубликованном вчера проекте постановления...
 
Осторожно: фейковые сайты нотариальных контор
В Сети гражданам надо соблюдать особую осторожность. В Федеральной нотариальной палате сообщили о новом виде мошенничества: аферисты стали открывать поддельные сайты нотариальных контор, пишет "Российская газета". В конечном счете все схемы...
 
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29 августа 2020 года 17:53
Ремонт Большого Каменного моста в Москве завершится раньше срока, запланированного на конец 2021 года
Начавшийся в июле текущего года ремонт Большого Каменного моста в Москве завершится досрочно, то есть раньше декабря 2021 года, сообщил заммэра столицы Петр Бирюков, который лично проконтролировал ход работ. "Все объекты мы выполняем досрочно, и работы по ремонту Большого...    читать дальше
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29 августа 2020 года 17:14
Россияне приобрели туры с кэшбеком на сумму 1,4 млрд руб.
Россияне за неделю реализации программы кэшбека приобрели туров по России, по предварительным данным, на 1,4 млрд рублей, сообщила сегодня журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова в Казани. "У нас на данный момент предварительные итоги, "Мир" сейчас еще досчитывает. У нас в...    читать дальше
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29 августа 2020 года 16:29
Проект строительства Северо-Восточного ж/д обхода Петербурга оценен в 109 млрд руб.
Стоимость строительства Северо-Восточного железнодорожного обхода Санкт-Петербурга может составить около 109 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации города. Возведение нового железнодорожного моста через реку Неву в районе деревни Павлово позволит увеличить скорость...    читать дальше
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29 августа 2020 года 14:52
Туроператоры довольны итогами распродажи туров с кэшбеком - опрос
Туроператоры довольны итогами распродажи туров с кэшбеком, несмотря на некоторые трудности в реализации программы, и хотели бы ее повторения в будущем, показал опрос, проведенный порталом "Интерфакс-Туризм".

Распродажа туров по России с кэшбеком стартовала в ночь на 21...    читать дальше
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29 августа 2020 года 13:58
Американский оператор казино MGM Resorts увольняет 18 тыс. сотрудников
Американский оператор казино MGM Resorts International увольняет 18 тыс. сотрудников в США, ранее отправленных в отпуск без сохранения оплаты труда.

Низкая активность в туристическом секторе тормозит восстановление индустрии казино после кризиса, вызванного пандемией...    читать дальше
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29 августа 2020 года 13:15
С 1 сентября Белоруссия повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты
Белоруссия с 1 сентября увеличивает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Соответствующее решение содержится в постановлении Совета министров Белоруссии от 27 августа №503, опубликованном в...    читать дальше
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29 августа 2020 года 12:43
Запасы золота в банках РФ в июле выросли на 17,2 тонны
Суммарные запасы драгметаллов в банках РФ в июле выросли в пересчете на золото на 17,2 тонны, или на 21%, и составили на начало текущего месяца 97,7 тонны, следует из отчетности кредитных организаций, опубликованной на сайте ЦБ РФ.

ВТБ, лидирующий среди российских...    читать дальше
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29 августа 2020 года 12:28
Полугодовая прибыль "Ленэнерго" по МСФО сократилась на 31,5%
ПАО "Ленэнерго" в 1-м полугодии 2020 года снизило чистую прибыль по МСФО на 31,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 5,745 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Выручка снизилась на 1,6%, до 39,458 млрд рублей. В том числе выручка от передачи...    читать дальше
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29 августа 2020 года 12:06
Потеря выручки мировых автопроизводителей из-за пандемии оценивается в $250 млрд
Мировые автопроизводители потеряли выручку в размере около $250 млрд в первой половине текущего года в связи с пандемией коронавируса, которая привела к приостановке производства и существенно ударила по спросу, следует из отчетности компаний, которую проанализировало издание...    читать дальше
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29 августа 2020 года 11:42
В России за сутки выявлено 4,94 новых заражений COVID-19; скончались 111 человек
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией продолжает расти: в субботу он составил 4,94 тыс. случаев, умерли за сутки 111 пациентов, следует из данных оперативного штаба. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 -...    читать дальше
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29 августа 2020 года 11:29
Чистая прибыль "Газпромбанка" по МСФО в 1-м полугодии снизилась на 21,6%
Чистая прибыль "Газпромбанка" по МСФО в первом полугодии 2020 года сократилась на 21,6% - до 28,3 млрд рублей по сравнению с 36,1 млрд рублей в январе-июне прошлого года, говорится в сообщении банка.

Чистый процентный доход Газпромбанка в первом полугодии составил 79...    читать дальше
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29 августа 2020 года 10:46
Ущерб от приватизации БСК оценивается в 35 млрд руб. - глава Башкирии Хабиров
Правительство Башкирии предварительно оценивает ущерб от приватизации АО "Башкирская содовая компания" (БСК, Стерлитамак, входит в АО "Башкирская химия") в 35 млрд рублей, заявил глава Башкирии Радий Хабиров.

"Мы заявляем, что нанесен материальный ущерб республике. Мы...    читать дальше
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29 августа 2020 года 10:29
Убыток ВЭБа по МСФО в 1-м полугодии составил 43,5 млрд руб. против прибыли годом ранее
ВЭБ в первом полугодии 2020 года получил 43,5 млрд рублей чистого убытка по МСФО против прибыли в размере 12,8 млрд рублей за тот же период 2019 года, сообщается в отчете госкорпорации. Во втором квартале ВЭБ получил 23,8 млрд рублей убытка - почти в пять раз больше, чем год...    читать дальше
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29 августа 2020 года 09:52
Быстрого восстановления экономики США после кризиса не будет, считают главы ФРБ Кливленда и Филадельфии
Главы Федеральный резервных банков (ФРБ) Кливленда и Филадельфии Лоретта Местер и Патрик Харкер не ожидают быстрого восстановления американской экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. "Я уверена, что восстановление будет медленным, - заявила Местер, выступая...    читать дальше
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29 августа 2020 года 09:27
Минэкономразвития отменит верхний порог в 30 млрд руб. по выручке компаний для участия в нацпроекте по производительности
Минэкономразвития отменит верхний порог по выручке компаний в 30 млрд рублей для участия в нацпроекте по производительности труда, кроме того предприятия сферы торговли и туризма также смогут участвовать в этом нацпроекте, говорится в сообщении министерства по итогам встречи...    читать дальше
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29 августа 2020 года 09:03
ЦБ РФ установил курс доллара США с 29 августа в размере 74,6382 руб., курс евро - 88,7448 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 августа, составляет 74,6382 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 59,72 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 августа, составляет 88,7448 руб. По...
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