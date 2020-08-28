К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 31,84 пункта (1,057%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2980,17 пункта. Индекс РТС нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на... Индекс РТС нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 46612,127 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 518,022 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1803 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 88,5677 руб. Минимальный курс евро составил 88,15 руб.,... Минимальный курс евро составил 88,15 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 782 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,849 руб. Минимальный курс юаня составил 10,7921 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 10,7921 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 6545 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,4533 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе по индексу МосБиржи на фоне сокращения аппетита инвесторов к рисковым активам, индекс РТС слабо увеличился. Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в пятницу без единой динамики, при этом рынок акций... Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в пятницу без единой динамики, при этом рынок акций... читать дальше

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Глава Банка Англии Эндрю Бейли считает, что регулятор имеет в своем арсенале множество инструментов, чтобы поддержать экономику Великобритании, если темпы ее восстановления после кризиса, вызванного пандемией, будут разочаровывающими. «Наши возможности никоим образом не... читать дальше

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АО "Бизнес-Недвижимость" полностью разместило облигации серии 001Р-01 со сроком обращения 4 года объемом 4 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок прошел 26 августа. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,9% годовых. Ставке соответствует... Сбор заявок прошел 26 августа. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,9% годовых. Ставке соответствует... читать дальше

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Цены на нефть перешли к снижению, однако могут продемонстрировать рост по итогам недели. Трейдеры следят за новостями, касающимися урагана "Лаура". Сила урагана снизилась с четвертой до второй категории после того, как он обрушился на побережье американского штата... Трейдеры следят за новостями, касающимися урагана "Лаура". Сила урагана снизилась с четвертой до второй категории после того, как он обрушился на побережье американского штата... читать дальше

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Группа "Российские железные дороги" в 1-м полугодии 2020 года получила чистый убыток по МСФО в размере 46,6 млрд руб. против 107,1 млрд руб. чистой прибыли в том же периоде годом ранее, сообщила компания. "Если сравнивать с 6 месяцами 2019 г. разница будет порядка 153... "Если сравнивать с 6 месяцами 2019 г. разница будет порядка 153... читать дальше

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Экономическая активность в РФ в 3-м квартале продолжит расширение в основном за счет внутреннего спроса, прогноз по снижению ВВП на 2020 год в интервале 4,5-5,5% сохраняется, говорится в обзоре ЦБ о ситуации в экономике. "В июле 2020 г. продолжилось восстановление... "В июле 2020 г. продолжилось восстановление... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в августе вырос до 74,1 пункта по сравнению с июльскими 72,5 пункта, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительное значение индекса за август составляло 72,8 пункта, и... читать дальше

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Чистая прибыль группы "Ингосстрах" по МСФО в январе-июне 2020 года составила 6,9 млрд рублей, увеличившись в 2,4 раза по сравнению с аналогичным показателем годом ранее, следует из отчета страховщика. Страховые премии по операциям страхования, сострахования и... Страховые премии по операциям страхования, сострахования и... читать дальше

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Минэкономразвития РФ завершает работу над уточнением трехлетнего макропрогноза, оценка ситуации на 2020 год сейчас значительно лучше, чем была два месяца назад, через неделю бюджетная правкомиссия рассмотрит этот вопрос, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников... читать дальше

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Американские фондовые индексы растут в начале торгов, при этом индекс Dow Jones может отыграть потери, понесенные с начала 2020 года. Накануне американский фондовый рынок завершил волатильную сессию преимущественно в плюсе, при этом индекс S&P 500 достиг очередного... Накануне американский фондовый рынок завершил волатильную сессию преимущественно в плюсе, при этом индекс S&P 500 достиг очередного... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 6426 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,4819 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,215 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 74,215 руб.,... читать дальше

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