.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,849 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Падение промпроизводства в РФ в июле замедлилось до 8%
В июле снижение промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлилось до 8% после падения на 9,4% в июне. Июльское падение оказалось сильнее прогнозов экономистов, ожидавших снижение на 7,5%
 
Турагентства недосчитались почти половины выручки в разгар сезона
В разгар туристического сезона - в июле и первой половине августа - российские турагентства заработали вдвое меньше, чем в аналогичный период 2019 года, следует из данных об оборотах отрасли, пишут "Известия", проанализировав информацию,...
 
Требования к годовой отчетности госкомпаний должны быть унифицированы
Правительство готовится реализовать свое право по унификации требований к годовой отчетности госкомпаний и госкорпораций. Минфин подготовил требования к отчетности госкомпаний и госкорпораций, отмечается в опубликованном вчера проекте постановления...
 
Осторожно: фейковые сайты нотариальных контор
В Сети гражданам надо соблюдать особую осторожность. В Федеральной нотариальной палате сообщили о новом виде мошенничества: аферисты стали открывать поддельные сайты нотариальных контор, пишет "Российская газета". В конечном счете все схемы...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

28 августа 2020 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,849 руб.

 0  
28 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 782 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,849 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,7921 руб., максимальный - 10,8969 руб. Было заключено 276 сделок. Объем торгов составил 963,88 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,7921 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
28 августа 2020 года 19:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 28 августа движется разнонаправленно
К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 31,84 пункта (1,057%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2980,17 пункта.

Индекс РТС нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на...    читать дальше
.
28 августа 2020 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 28 августа снизилась на 1,10% и составила 46612,127 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 46612,127 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 518,022 млрд руб., или на...
.
28 августа 2020 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 88,5677 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1803 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 88,5677 руб.

Минимальный курс евро составил 88,15 руб.,...    читать дальше
.
28 августа 2020 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,849 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 782 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,849 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,7921 руб., максимальный -...    читать дальше
.
28 августа 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 74,4533 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 6545 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,4533 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
.
28 августа 2020 года 19:03
Индекс МосБиржи снизился на 1,1%, индекс РТС подрос на 0,1%
Рынок акций РФ завершил торги в минусе по индексу МосБиржи на фоне сокращения аппетита инвесторов к рисковым активам, индекс РТС слабо увеличился.

Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в пятницу без единой динамики, при этом рынок акций...    читать дальше
.
28 августа 2020 года 18:38
У Банка Англии есть инструменты, чтобы поддержать британскую экономику при необходимости - Бейли
Глава Банка Англии Эндрю Бейли считает, что регулятор имеет в своем арсенале множество инструментов, чтобы поддержать экономику Великобритании, если темпы ее восстановления после кризиса, вызванного пандемией, будут разочаровывающими. «Наши возможности никоим образом не...    читать дальше
.
28 августа 2020 года 18:29
"Бизнес-Недвижимость" завершила размещение облигаций объемом 4 млрд рублей
АО "Бизнес-Недвижимость" полностью разместило облигации серии 001Р-01 со сроком обращения 4 года объемом 4 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок прошел 26 августа. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,9% годовых. Ставке соответствует...    читать дальше
.
28 августа 2020 года 18:29
Нефтяные цены незначительно снижаются
Цены на нефть перешли к снижению, однако могут продемонстрировать рост по итогам недели.

Трейдеры следят за новостями, касающимися урагана "Лаура". Сила урагана снизилась с четвертой до второй категории после того, как он обрушился на побережье американского штата...    читать дальше
.
28 августа 2020 года 18:18
Убыток РЖД по МСФО в 1-м полугодии составил 46,6 млрд руб.
Группа "Российские железные дороги" в 1-м полугодии 2020 года получила чистый убыток по МСФО в размере 46,6 млрд руб. против 107,1 млрд руб. чистой прибыли в том же периоде годом ранее, сообщила компания.

"Если сравнивать с 6 месяцами 2019 г. разница будет порядка 153...    читать дальше
.
28 августа 2020 года 18:07
Деловая активность в июле продолжила восстанавливаться - ЦБ РФ
Экономическая активность в РФ в 3-м квартале продолжит расширение в основном за счет внутреннего спроса, прогноз по снижению ВВП на 2020 год в интервале 4,5-5,5% сохраняется, говорится в обзоре ЦБ о ситуации в экономике.

"В июле 2020 г. продолжилось восстановление...    читать дальше
.
28 августа 2020 года 17:54
Рост потребительского доверия в США в августе превысил ожидания
Индекс потребительского доверия в США в августе вырос до 74,1 пункта по сравнению с июльскими 72,5 пункта, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительное значение индекса за август составляло 72,8 пункта, и...    читать дальше
.
28 августа 2020 года 17:48
Группа "Ингосстрах" в 1-м полугодии увеличила чистую прибыль по МСФО в 2,4 раза
Чистая прибыль группы "Ингосстрах" по МСФО в январе-июне 2020 года составила 6,9 млрд рублей, увеличившись в 2,4 раза по сравнению с аналогичным показателем годом ранее, следует из отчета страховщика.

Страховые премии по операциям страхования, сострахования и...    читать дальше
.
28 августа 2020 года 17:41
Минэкономразвития РФ улучшит прогноз на текущий год
Минэкономразвития РФ завершает работу над уточнением трехлетнего макропрогноза, оценка ситуации на 2020 год сейчас значительно лучше, чем была два месяца назад, через неделю бюджетная правкомиссия рассмотрит этот вопрос, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников...    читать дальше
.
28 августа 2020 года 17:34
Фондовая Америка начала торги на подъеме
Американские фондовые индексы растут в начале торгов, при этом индекс Dow Jones может отыграть потери, понесенные с начала 2020 года.

Накануне американский фондовый рынок завершил волатильную сессию преимущественно в плюсе, при этом индекс S&P 500 достиг очередного...    читать дальше
.
28 августа 2020 года 17:30
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 74,4819 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 6426 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,4819 руб.

Минимальный курс доллара США составил 74,215 руб.,...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.