Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 74,4819 руб.

28 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 6426 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,4819 руб.

Минимальный курс доллара США составил 74,215 руб., максимальный - 74,77 руб. Было заключено 15955 сделок. Объем торгов составил 59954,17 млн руб., что на 25% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 74,4125 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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