Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 88,6081 руб.

28 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2974 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 88,6081 руб.

Минимальный курс евро составил 88,35 руб., максимальный - 88,88 руб. Было заключено 3376 сделок. Объем торгов составил 15265,5 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 88,525 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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