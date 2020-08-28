Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,8778 руб.

28 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 756 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,8778 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,8551 руб., максимальный - 10,895 руб. Было заключено 36 сделок. Объем торгов составил 336,41 млн руб., что на 50% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,88 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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