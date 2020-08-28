.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
.
ГЛАВНОЕ
Падение промпроизводства в РФ в июле замедлилось до 8%
В июле снижение промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлилось до 8% после падения на 9,4% в июне. Июльское падение оказалось сильнее прогнозов экономистов, ожидавших снижение на 7,5%
 
Турагентства недосчитались почти половины выручки в разгар сезона
В разгар туристического сезона - в июле и первой половине августа - российские турагентства заработали вдвое меньше, чем в аналогичный период 2019 года, следует из данных об оборотах отрасли, пишут "Известия", проанализировав информацию,...
 
Требования к годовой отчетности госкомпаний должны быть унифицированы
Правительство готовится реализовать свое право по унификации требований к годовой отчетности госкомпаний и госкорпораций. Минфин подготовил требования к отчетности госкомпаний и госкорпораций, отмечается в опубликованном вчера проекте постановления...
 
Осторожно: фейковые сайты нотариальных контор
В Сети гражданам надо соблюдать особую осторожность. В Федеральной нотариальной палате сообщили о новом виде мошенничества: аферисты стали открывать поддельные сайты нотариальных контор, пишет "Российская газета". В конечном счете все схемы...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

28 августа 2020 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

 0
28 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
09:45 Данные о потребительских расходах во Франции Июль 2020
09:45 Изменение ВВП Франции II квартал 2020
09:45 Предварительная оценка потребительских цен во Франции Август 2020
09:45 Цены производителей во Франции Июль 2020
11:00 Индекс потребительского доверия к экономике Италии Август 2020
12:00 Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне Август 2020
15:30 Изменение ВВП Канады II квартал 2020
15:30 Изменение расходов и доходов населения США Июль 2020
15:30 Месячное изменение ВВП Канады Июнь 2020
15:30 Предварительные данные по запасам на оптовых складах США Июль 2020
16:45 Индекс производственной активности Чикаго Август 2020
17:00 Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана) Август 2020

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
28 августа 2020 года 15:32
"Газпром нефть" и Shell намерены развивать трубопроводную систему Салыма
Ханты-Мансийский филиал Главгосэкспертизы России выдал положительное заключение на проектную документацию и результаты инженерных изысканий на развитие трубопроводной системы Ваделыпского и Западно-Салымского месторождений компании "Салым Петролеум Девелопмент", говорится в...    читать дальше
.
28 августа 2020 года 15:30
В понедельник, 31 августа, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 50224,70 млн руб.
В понедельник, 31 августа, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 50224,70 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер...    читать дальше
.
28 августа 2020 года 15:30
В понедельник, 31 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 18 выпускам облигаций на общую сумму 1257,26 млн руб.
В понедельник, 31 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 18 выпускам облигаций на общую сумму 1257,26 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на...    читать дальше
.
28 августа 2020 года 15:24
Вице-премьер Чернышенко анонсировал подготовку 2-го пакета законодательных мер поддержки IT-индустрии
Правительство РФ подготовит второй пакет законодательных мер поддержки IT-индустрии, защищающих интересы российских производителей и упрощающих работу, сообщил зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко в рамках IV заседания Координационного совета по развитию цифровой...    читать дальше
.
28 августа 2020 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 88,6081 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2974 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 88,6081 руб.

Минимальный курс евро составил 88,35 руб., максимальный -...    читать дальше
.
28 августа 2020 года 15:07
Розничные инвесторы во 2-м квартале увеличили вложения в акции - ЦБ РФ
Интерес российских розничных инвесторов к более рисковым активам во втором квартале 2020 года вырос на фоне повышенной волатильности на рынках и снижения ставок по вкладам, говорится в сообщении Банка России.

Физические лица в надежде на получение быстрого дохода стали...    читать дальше
.
28 августа 2020 года 15:06
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 29 августа
ЦБ РФ с 29 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4693,4 (+3,69) руб./грамм; на серебро - 65,63 (-0,27) руб./грамм; на платину - 2231,7 (-25,11) руб./грамм; на палладий - 5231,29 (-51,53) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
.
28 августа 2020 года 15:03
"Эксперт РА" подтвердило рейтинг автодилера "Рольф" на уровне "ruA-" со стабильным прогнозом
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности автодилера "Рольф" на уровне "ruA-", прогноз по рейтингу - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства.

По ожиданиям агентства, снижение продаж компании в 2020 году в абсолютном выражении...    читать дальше
.
28 августа 2020 года 14:58
"Пионер-Лизинг" завершил размещение облигаций БО-П03 на 400 млн рублей
ООО "Пионер-Лизинг" (Чебоксары) полностью разместило выпуск облигаций серии БО-П03 объемом 400 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Размещение выпуска началось 26 ноября 2019 года. Ставка текущего купона составляет 10,5% годовых. Купоны...    читать дальше
.
28 августа 2020 года 14:58
Экспорт подсолнечного масла из РФ с начала сезона вырос на треть
Россия с начала текущего сезона (с 1 сентября 2019 по 16 августа 2020 года) увеличила экспорт подсолнечного масла на 33,3% по сравнению с аналогичным показателем за прошлый сезон, до 3 млн 392,9 тыс. тонн, сообщается в обзоре "Центра агроаналитики", подведомственного...    читать дальше
.
28 августа 2020 года 14:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 14:30 мск 28 августа движется разнонаправленно
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 16,66 пункта (0,553%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2995,35 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3015,7 (+0,12%) пункта,...    читать дальше
.
28 августа 2020 года 14:44
Mercedes взял обязательство достичь к 2040 году углеродной нейтральности своей деятельности.
Германский автопроизводитель Mercedes-Benz, принадлежащий Daimler AG, взял на себя обязательство достичь к 2040 году углеродной нейтральности своей деятельности.

Компания присоединилась к инициативе Climate Pledge, провозглашенной Amazon.com Inc. в прошлом году....    читать дальше
.
28 августа 2020 года 14:39
"Эксперт РА" повысило рейтинг Axion Holding до уровня "ruBBB+", прогноз - стабильный
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности компании Axion Holding (консолидирующей холдинговой структуры группы Softline) до уровня "ruBBB+", прогноз по рейтингу "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства.

Повышение рейтинга, по...    читать дальше
.
28 августа 2020 года 14:35
ЦБ: МФО и ломбарды не должны брать с граждан комиссию за перечисление денег за заем
ЦБ РФ направил некредитным финансовым организациям письмо, где сообщил свое мнение о недопустимости взимания с граждан комиссий за перечисление на их счет потребительного займа, говорится в пресс-релизе Банка России.

Письмо было направлено микрофинансовым организациям...    читать дальше
.
28 августа 2020 года 14:26
Выдача ипотечных кредитов в июле выросла до рекордных 362 млрд руб. - ЦБ РФ
Российские банки в июле увеличили выдачу ипотечных кредитов на 31% - до 362,0 млрд рублей по сравнению с 276,1 млрд рублей в июне текущего года, следует из информации на сайте ЦБ РФ.

Июльский показатель выдачи стал рекордным, ранее исторические максимумы обновлялись в...    читать дальше
.
28 августа 2020 года 14:19
Компании Архангельской и Мурманской областей первыми подали заявки на статус резидента Арктики
Первыми заявки на статус резидента арктической зоны подали компании Архангельской и Мурманской областей, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

Прием заявок от потенциальных инвесторов на получение статуса резидента арктической зоны России начался 28 августа - со...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.