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27 августа 2020 года 19:51
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 39,96 пункта (1,309%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3012,01 пункта. Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на... читать дальше
.27 августа 2020 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 27 августа снизилась на 0,30% и составила 47130,149 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 47130,149 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 139,828 млрд руб., или на...
.27 августа 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 75,1173 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5607 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,1173 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.27 августа 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 683 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,9274 руб. Минимальный курс юаня составил 10,871 руб., максимальный -... читать дальше
.27 августа 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 6161 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 88,7518 руб. Минимальный курс евро составил 88,39 руб.,... читать дальше
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В августе рост предпринимательской уверенности в РФ продолжился в добыче, приостановился в обработке - Росстат
Предпринимательская уверенность в РФ, которая пережила падение в период действия ограничительных мер весной этого года, в июне-июле начала восстановительный рост, в августе рост продолжился в добывающем секторе, но в обработке приостановился. Росстат в августе провел... читать дальше
.27 августа 2020 года 19:01
В январе-июне т.г. объем экспорта нефти из России упал на 2,6% по сравнению с январем-июнем 2019 года и составил 125,1 млн тонн, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (включая данные о взаимной торговле со странами ЕАЭС). В июне экспорт снизился на... читать дальше
.27 августа 2020 года 19:00
Потребительские цены на бензин в России с 17 по 23 августа. С начала года цены на бензин повысились на 2,1%, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). На предыдущей неделе (с 10 по 16 августа) цены не изменились. По данным Росстата, к 24... читать дальше
.27 августа 2020 года 19:00
Цены производителей на автомобильный бензин в РФ выросли в июле на 5,6%, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат). За 7 месяцев рост цен составил 25,1%. Рост цены производителей на бензин в июле отмечен почти во всех субъектах Российской... читать дальше
.27 августа 2020 года 18:57
Рынок акций РФ, открывшийся вблизи уровней закрытия среды, завершил четверг в существенном минусе. Европейские фондовые индикаторы снижались весь день Азиатские фондовые индексы завершили день разнонаправленно. Фьючерсы на индексы США снижались с утра.... читать дальше
.27 августа 2020 года 18:48
Нефтяные цены продолжают снижаться, трейдеры пытаются оценить масштабы ущерба от урагана "Лаура" и его потенциальное воздействие на потребление топлива. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:33 мск составила $45,01 за... читать дальше
.27 августа 2020 года 18:41
В четверг котировки большинства выпусков российских еврооблигаций слегка скорректировались вверх после падения в предыдущие несколько дней, спровоцированного возросшими геополитическими рисками и нестабильной конъюнктурой мировых долговых рынков. При этом американские... читать дальше
.27 августа 2020 года 18:27
Федеральная резервная система (ФРС) США одобрила новую стратегию, которая фактически положит конец практике, использовавшейся американским центробанком более трех десятилетий - превентивному подъему базовой процентной ставки с целью предотвращения усиления инфляции. В... читать дальше
.27 августа 2020 года 18:09
Ритейлер "О`Кей" планирует капзатраты на 2020 год в размере 3,2-3,5 млрд рублей. "Что касается CAPEX, мы достаточно стабильны. На этот год мы планируем 3,2-3,5 млрд рублей без учета НДС", - сообщил в четверг в ходе телефонной конференции финансовый директор компании Константин... читать дальше
.27 августа 2020 года 18:04
Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 19,1% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-USDRUB_FIX-182d-001Р-313R на 19 млн рублей (номинальный объем - 100 млн рублей), говорится в сообщении банка. Выпуск гасится в феврале 2021 года. По выпуску предусмотрен один... читать дальше
.27 августа 2020 года 17:55
Турция в июне импортировала 1,7 млн тонн нефти, что в 1,4 раза меньше мая и является самым низким показателем с начала года, свидетельствуют данные Совета по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK). Наибольший объем вновь пришелся на Ирак, который тоже снизил... читать дальше
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