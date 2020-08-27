Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 75,1244 руб.

27 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5451 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,1244 руб.

Минимальный курс доллара США составил 74,72 руб., максимальный - 75,5325 руб. Было заключено 18725 сделок. Объем торгов составил 69261,27 млн руб., что на 50% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 75,19 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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