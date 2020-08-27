Учетные цены Банка России на драгметаллы с 28 августа

27 августа. FINMARKET.RU -РФ с 28 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4689,71 (+30,44) руб./грамм; на серебро - 65,9 (+1,8) руб./грамм; на платину - 2256,81 (+17,64) руб./грамм; на палладий - 5282,82 (+24,91) руб./грамм.

.

Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 39,96 пункта (1,309%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3012,01 пункта. Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на... Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на... читать дальше

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 47130,149 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 139,828 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5607 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,1173 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 683 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,9274 руб. Минимальный курс юаня составил 10,871 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 10,871 руб., максимальный -... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 6161 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 88,7518 руб. Минимальный курс евро составил 88,39 руб.,... Минимальный курс евро составил 88,39 руб.,... читать дальше

.

Предпринимательская уверенность в РФ, которая пережила падение в период действия ограничительных мер весной этого года, в июне-июле начала восстановительный рост, в августе рост продолжился в добывающем секторе, но в обработке приостановился. Росстат в августе провел... Росстат в августе провел... читать дальше

.

В январе-июне т.г. объем экспорта нефти из России упал на 2,6% по сравнению с январем-июнем 2019 года и составил 125,1 млн тонн, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (включая данные о взаимной торговле со странами ЕАЭС). В июне экспорт снизился на... В июне экспорт снизился на... читать дальше

.

Потребительские цены на бензин в России с 17 по 23 августа. С начала года цены на бензин повысились на 2,1%, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). На предыдущей неделе (с 10 по 16 августа) цены не изменились. На предыдущей неделе (с 10 по 16 августа) цены не изменились. По данным Росстата, к 24... По данным Росстата, к 24... читать дальше

.

Цены производителей на автомобильный бензин в РФ выросли в июле на 5,6%, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат). За 7 месяцев рост цен составил 25,1%. Рост цены производителей на бензин в июле отмечен почти во всех субъектах Российской... Рост цены производителей на бензин в июле отмечен почти во всех субъектах Российской... читать дальше

.

Рынок акций РФ, открывшийся вблизи уровней закрытия среды, завершил четверг в существенном минусе. Европейские фондовые индикаторы снижались весь день Европейские фондовые индикаторы снижались весь день Азиатские фондовые индексы завершили день разнонаправленно. Азиатские фондовые индексы завершили день разнонаправленно. Фьючерсы на индексы США снижались с утра.... Фьючерсы на индексы США снижались с утра.... читать дальше

.

Нефтяные цены продолжают снижаться, трейдеры пытаются оценить масштабы ущерба от урагана "Лаура" и его потенциальное воздействие на потребление топлива. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:33 мск составила $45,01 за... Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:33 мск составила $45,01 за... читать дальше

.

В четверг котировки большинства выпусков российских еврооблигаций слегка скорректировались вверх после падения в предыдущие несколько дней, спровоцированного возросшими геополитическими рисками и нестабильной конъюнктурой мировых долговых рынков. При этом американские... читать дальше

.

Федеральная резервная система (ФРС) США одобрила новую стратегию, которая фактически положит конец практике, использовавшейся американским центробанком более трех десятилетий - превентивному подъему базовой процентной ставки с целью предотвращения усиления инфляции. В... В... читать дальше

.

Ритейлер "О`Кей" планирует капзатраты на 2020 год в размере 3,2-3,5 млрд рублей. "Что касается CAPEX, мы достаточно стабильны. На этот год мы планируем 3,2-3,5 млрд рублей без учета НДС", - сообщил в четверг в ходе телефонной конференции финансовый директор компании Константин... читать дальше

.

Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 19,1% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-USDRUB_FIX-182d-001Р-313R на 19 млн рублей (номинальный объем - 100 млн рублей), говорится в сообщении банка. Выпуск гасится в феврале 2021 года. Выпуск гасится в феврале 2021 года. По выпуску предусмотрен один... По выпуску предусмотрен один... читать дальше

.

Турция в июне импортировала 1,7 млн тонн нефти, что в 1,4 раза меньше мая и является самым низким показателем с начала года, свидетельствуют данные Совета по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK). Наибольший объем вновь пришелся на Ирак, который тоже снизил... Наибольший объем вновь пришелся на Ирак, который тоже снизил... читать дальше

.