Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 88,9055 руб.

27 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4576 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 88,9055 руб.

Минимальный курс евро составил 88,67 руб., максимальный - 89,355 руб. Было заключено 4747 сделок. Объем торгов составил 26176,26 млн руб., что на 85% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 88,7325 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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