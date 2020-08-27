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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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27 августа 2020 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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27 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
09:00 Объемы розничных продаж в Германии Июль 2020
09:45 Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции Август 2020
11:00 Изменение денежной массы в еврозоне Июль 2020
11:00 Объем промышленных заказов в Италии Июнь 2020
15:30 Заявки на пособие по безработице в США С 16 по 22 августа
15:30 Пересмотренная предварительная оценка ВВП США II квартал 2020
15:30 Число получающих пособие по безработице в США С 09 по 15 августа

Это автоматическое сообщение.


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НОВОСТИ
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В июне текущего года пассажиропоток аэропорта был на уровне 717 тыс. человек, что...    читать дальше
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27 августа 2020 года 11:45
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На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 4428 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 75,2352 руб. По...    читать дальше
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27 августа 2020 года 11:23
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Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 3,77%...    читать дальше
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27 августа 2020 года 11:07
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Минимальный курс юаня составил 10,9309 руб., максимальный -...    читать дальше
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Деловой климат продолжает улучшаться. В...    читать дальше
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На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 3611 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 75,3169...    читать дальше
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За сутки в РФ выявлено 4711 новых случаев COVID-19
В России суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 4711 случаев в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1114 (23,6%) без клинических проявлений. Умер за сутки 121 пациент, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в...    читать дальше
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27 августа 2020 года 10:28
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ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) выставило на 6 октября дополнительную оферту по соглашению с владельцами по облигациям серии БО-ПО1, говорится в сообщении компании.

Бумаги должны быть предъявлены к выкупу с 7 по 11 сентября включительно. Агент по приобретению...    читать дальше
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