ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 75,5379 руб.

27 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 августа, составляет 75,5379 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,03 руб.

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Рынки акций стран Западной Европы торгуются в минусе. Инвесторы сфокусировались на предстоящем выступлении главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. Пауэлл выступит в четверг в 16:10 мск на мероприятии Федерального резервного банка (ФРБ)... Пауэлл выступит в четверг в 16:10 мск на мероприятии Федерального резервного банка (ФРБ)... читать дальше

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Министерство нефти Нигерии в ближайшее время планирует представить на утверждение президенту страны законопроект о нефтяной промышленности (Petroleum Industry Bill, PIB), сообщает издание Africa Oil & Power (AOP) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Ожидается, что... читать дальше

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В июле 2020 года "Домодедово" снизило пассажиропоток на 43% в годовом сравнении - до 1,7 млн человек, следует из сообщения аэропорта. Годом ранее показатель составлял 3 млн человек. В июне текущего года пассажиропоток аэропорта был на уровне 717 тыс. человек, что... В июне текущего года пассажиропоток аэропорта был на уровне 717 тыс. человек, что... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, снизился на 30,27 коп. и составил 75,2352 руб.... читать дальше

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На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 4428 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 75,2352 руб. По... читать дальше

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Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил о необходимости упразднить Пенсионный фонд России, в деятельности которого Счетная палата выявила серьезные нарушения. "Нарушения в работе Пенсионного фонда России (ПФР), выявленные Счетной палатой, из-за которых людям... "Нарушения в работе Пенсионного фонда России (ПФР), выявленные Счетной палатой, из-за которых людям... читать дальше

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7 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 27 августа однодневные биржевые облигации серии КС-3-484 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9897% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 3,77%... Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 3,77%... читать дальше

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В течение 10 лет количество специалистов, считающих свой заработок достойным, возросло среди разработчиков, директоров, инженеров и квалифицированных рабочих. Согласно проведенному SuperJob опросу представителей 25 наиболее популярных профессиональных групп, имеющие постоянную... читать дальше

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Во втором квартале 2020 года ВВП Швейцарии упал на 8,2% относительно предыдущих трех месяцев, что стало сильнейшим падением с начала ведения расчетов в 1980 году. В годовом выражении экономика страны рухнула на 9,3%, сообщил Государственный секретариат по экономике... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 16 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,9534 руб. Минимальный курс юаня составил 10,9309 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 10,9309 руб., максимальный -... читать дальше

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В июле 2020 года средний размер микрозайма (или "займа до зарплаты" до 30 тыс. руб.) вырос на 2% по сравнению с июнем и составил 8,16 тыс. руб. по сравнению с 8,0 тыс. руб., свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). При этом в "карантинном" апреле... читать дальше

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В августе 2020 года индекс доверия предпринимателей к экономике Франции вырос до 93 пунктов с 82 пунктов в июле, свидетельствуют данные национального статуправления Insee. Аналитики ожидали его повышения лишь до 86 пунктов. Деловой климат продолжает улучшаться. В... Деловой климат продолжает улучшаться. В... читать дальше

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На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 3611 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 75,3169... читать дальше

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В России суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 4711 случаев в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1114 (23,6%) без клинических проявлений. Умер за сутки 121 пациент, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в... читать дальше

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Банк Кореи сегодня сохранил ключевую процентную ставку и снизил прогноз падения реального ВВП страны в 2020 году до 1,3% из-за негативного влияния пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. В мае предполагалось, что снижение составит 0,2%. В мае предполагалось, что снижение составит 0,2%. Рецессия в... Рецессия в... читать дальше

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ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) выставило на 6 октября дополнительную оферту по соглашению с владельцами по облигациям серии БО-ПО1, говорится в сообщении компании. Бумаги должны быть предъявлены к выкупу с 7 по 11 сентября включительно. Агент по приобретению... Бумаги должны быть предъявлены к выкупу с 7 по 11 сентября включительно. Агент по приобретению... читать дальше

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