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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,9957 руб.
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26 августа 2020 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,9957 руб.

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26 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1856 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,9957 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,9341 руб., максимальный - 11,032 руб. Была заключена 421 сделка. Объем торгов составил 1297,67 млн руб., что на 80% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,9739 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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