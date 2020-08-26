Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 89,3702 руб.

26 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6844 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,3702 руб.

Минимальный курс евро составил 88,9875 руб., максимальный - 89,805 руб. К этому времени была заключена 6541 сделка. Объем торгов составил 24640,88 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 89,34 руб. за евро.

Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск.

Источник данных - Московская биржа.

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