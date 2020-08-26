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Главная / Все новости / Запасы нефти в США упали за период с 14 августа по 21 августа на 4689 тыс. баррелей, бензина - упали на 4583 тыс. баррелей
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26 августа 2020 года 17:32
Запасы нефти в США упали за период с 14 августа по 21 августа на 4689 тыс. баррелей, бензина - упали на 4583 тыс. баррелей
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26 августа. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 4689 тыс. баррелей - до 507,763 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 4583 тыс. баррелей и составили 239,179 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 1388 тыс. баррелей, достигнув 179,195 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 2587 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 1750 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 50 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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