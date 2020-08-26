Запасы нефти в США упали за период с 14 августа по 21 августа на 4689 тыс. баррелей, бензина - упали на 4583 тыс. баррелей

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 2587 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 1750 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 50 тыс. баррелей.

Товарные запасы бензина сократились на 4583 тыс. баррелей и составили 239,179 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg.

26 августа. FINMARKET.RU - Коммерческиенефти вна прошлой неделе упали на 4689 тыс. баррелей - до 507,763 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.

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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 22,92 пункта (0,757%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3051,97 пункта. К середине дня индекс РТС начал расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... К середине дня индекс РТС начал расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 47269,977 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 112,531 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1856 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,9957 руб. Минимальный курс юаня составил 10,9341 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 10,9341 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 7345 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,6885 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6844 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,3702 руб. Минимальный курс евро составил 88,9875 руб.,... Минимальный курс евро составил 88,9875 руб.,... читать дальше

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ТБ 28 августа планирует начать размещение облигаций серии Б-1-99 со сроком обращения 1 год объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Размещение завершится не позднее чем на 30-й день с даты начала размещения. Облигации будут размещаться по открытой... Размещение завершится не позднее чем на 30-й день с даты начала размещения. Облигации будут размещаться по открытой... читать дальше

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В первом полугодии 2020 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и государственных (муниципальных) учреждений) в действующих ценах упал на 46,7%, или в 1,9 раза, и... читать дальше

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Потребительские цены в РФ с 11 по 17 августа не изменились, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстата). На неделе с 11 по 17 августа также была отмечена нулевая инфляция. С начала года потребительские цены выросли на 2,9%, с начала августа - снижение на... С начала года потребительские цены выросли на 2,9%, с начала августа - снижение на... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в плюсе на фоне дорожающей нефти. Поддержку индексу МосБиржи оказало ослабление рубля. В среду в Азии преобладало коррекционное снижение индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,03%, китайский Shanghai Composite потерял 1,3%, гонконгский... В среду в Азии преобладало коррекционное снижение индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,03%, китайский Shanghai Composite потерял 1,3%, гонконгский... читать дальше

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АО "Бизнес-Недвижимость" установило ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-01 со сроком обращения 4 года объемом 4 млрд рублей на уровне 7,9% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок прошел 26 августа с 11:00 до 16:00 МСК. Сбор заявок прошел 26 августа с 11:00 до 16:00 МСК. Ставке соответствует... Ставке соответствует... читать дальше

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В России с начала 2020 года выдано почти на 20% больше ипотечных кредитов, чем за аналогичный период 2019 года, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "По ипотеке мы перевыполнили показатель прошлого года, правда, с учетом рефинансирования. Физически ипотечных кредитов выдано... читать дальше

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Президент России Владимир Путин поручил провести прокурорскую проверку сделки, в результате которой государство утратило контроль над "Башкирской содовой компанией" (БСК). "Прошу прокуратуру провести проверку законности сделки, в результате которой был утрачен контроль за этими... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин считает необходимым вернуться к рассмотрению вопроса о выводе средств российских компаний в офшоры без выполнения обязательств, связанных с инвестициями. "Деньги идут туда, где проживают отчасти акционеры и на кипрские счета, во Францию,... "Деньги идут туда, где проживают отчасти акционеры и на кипрские счета, во Францию,... читать дальше

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Президент России Владимир Путин поручил проработать механизм ускоренного расселения ветхого жилья по аналогии с аварийным. "Над этим вопросом нужно с Думой поработать обязательно, Это вопрос, который, конечно, нужно решать. И с Минфином поработать, и с Центральным банком. Там... читать дальше

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Правительство РФ внесло в Госдуму на ратификацию договор о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза. Документ (N1013566-7) опубликован в электронной базе данных парламента. Как следует из... Как следует из... читать дальше

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Вопрос укрупнения госзаказчиков в строительстве должен быть проработан с профильными ведомствами, заявил президент РФ Владимир Путин. "Что касается укрупнения госзаказчиков, этот вопрос нужно проработать с ведомствами. Наверно это хорошо, даже уверен, что хорошо, но с... "Что касается укрупнения госзаказчиков, этот вопрос нужно проработать с ведомствами. Наверно это хорошо, даже уверен, что хорошо, но с... читать дальше

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