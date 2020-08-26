Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 89,3631 руб.

26 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 11271 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,3631 руб.

Минимальный курс евро составил 88,97 руб., максимальный - 89,785 руб. Было заключено 3500 сделок. Объем торгов составил 10952,79 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 89,34 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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