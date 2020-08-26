Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,9518 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,9264 руб., максимальный - 10,9734 руб. Было заключено 52 сделки. Объем торгов составил 297,44 млн руб., что на 30% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,96 руб. за юань.

26 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1697 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,9518 руб.

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Введение с 2025 года углеродного налога в ЕС будет иметь серьёзные последствия для России, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Стремление наших европейских партнеров ввести углеродный налог под прикрытием климатической повестки дня вызвало обеспокоенность... "Стремление наших европейских партнеров ввести углеродный налог под прикрытием климатической повестки дня вызвало обеспокоенность... читать дальше

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Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПК серии 24021 с погашением 24 апреля 2024 года составила 98,6311% от номинала, говорится в сообщении Минфина России. Всего было продано бумаг на общую сумму 85 млрд 183 млн рублей по номиналу... Всего было продано бумаг на общую сумму 85 млрд 183 млн рублей по номиналу... читать дальше

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Планы по масштабному развитию производства сжиженного природного газа в России обеспечат загрузку российской промышленности многомиллиардными заказами, станут "инвестиционным драйвером для развития экономики", прокомментировал журналистам в Магнитогорске замминистра энергетики... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 августа, составляет 89,2254 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 116,64 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 августа, составляет 75,5379 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 102,53 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Введение углеродного налога в Евросоюзе является скрытой формой протекционизма под предлогом защиты климата, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "По сути, это такой скрытый протекционизм, правда, под очень благовидным предлогом, который будет мешать доступу... "По сути, это такой скрытый протекционизм, правда, под очень благовидным предлогом, который будет мешать доступу... читать дальше

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Руководители компаний в Европе и Северной Америке ожидают стремительного роста расходов на информационные технологии (ИТ) в следующем году вследствие пандемии коронавируса, свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитиками компании CCS Insight. Согласно... Согласно... читать дальше

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Британская сфера туризма лишится более 20 млрд фунтов стерлингов в связи с пандемией коронавируса, в то время как Лондон может потерять статус мирового центра туризма и бизнеса из-за принятых в стране карантинных мер, предупреждает Всемирный совет по туризму и путешествиям... читать дальше

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Риски осенней волны новой коронавирусной инфекции очень велики, считает академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ Михаил Пальцев. "Четкого прогноза, как вирус будет вести себя дальше, пока нет, но я уверен, что вторая волна будет, и... "Четкого прогноза, как вирус будет вести себя дальше, пока нет, но я уверен, что вторая волна будет, и... читать дальше

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Цены на овес и овсяные хлопья ставят новые рекорды, следует из мониторинга Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Как сообщила "Интерфаксу" заместитель генерального директора ИКАР Ирина Глазунова, цены на продовольственный овес в начале нового сельхозгода (июль 2020-июнь... читать дальше

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Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 4,46 пункта (0,147%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3033,51 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3046,47 (+0,58%) пункта,... читать дальше

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В Германии до конца 2021 года продлен срок действия программы поддержки миллионов людей, оставшихся без работы из-за пандемии коронавируса, сообщает агентство Bloomberg. Властям страны это будет стоить порядка 10 млрд евро. Программа, которая была запущена в марте,... Программа, которая была запущена в марте,... читать дальше

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Максимальное значение за месяц (с 27 июля по 26 августа) - 74,8942 руб. за доллар, минимальное значение - 70,6395 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 4,25 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 74,89/76,45 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 90 коп., Cредний курс продажи...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 88,51/90,23 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 86 коп., Cредний курс продажи вырос на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 75,19/76,26 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 87 коп., средний...

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