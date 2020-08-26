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26 августа 2020 года 11:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,9518 руб.
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26 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1697 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,9518 руб. Минимальный курс юаня составил 10,9264 руб., максимальный - 10,9734 руб. Было заключено 52 сделки. Объем торгов составил 297,44 млн руб., что на 30% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,96 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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