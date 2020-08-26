Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2339,2 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1797,82 млрд руб.

26 августа. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 26 августа составили по Российской Федерации 2339,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2201,4 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2627,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2425,6 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 26 августа составили 1797,82 млрд руб. против 1817,9859 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.