Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 88,236 руб.

25 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3815 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 88,236 руб.

Минимальный курс евро составил 87,7825 руб., максимальный - 88,495 руб. Было заключено 3722 сделки. Объем торгов составил 18447,58 млн руб., что на 30% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 88,36 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.