ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 87,903 руб.

25 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 25 августа, составляет 87,903 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 16,87 коп.

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Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 0,37 пункта (0,012%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3029,05 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 47157,446 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 66,593 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4506 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,8437 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 499 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,8083 руб. Минимальный курс юаня составил 10,7611 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 10,7611 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6349 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 88,5637 руб. Минимальный курс евро составил 87,81 руб.,... Минимальный курс евро составил 87,81 руб.,... читать дальше

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Экономика Норвегии пережила беспрецедентный спад во втором квартале на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и введенных в связи с ней ограничительных мер, свидетельствуют предварительные данные статистического управления страны. Показатель ВВП Норвегии без... Показатель ВВП Норвегии без... читать дальше

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Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 97,55% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-301R на 1,950 млрд рублей (номинальный объем - 2 млрд рублей) и 95,40% выпуска серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-302R на 1,908 млрд рублей (номинальный объем - 2 млрд... читать дальше

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Росстат опубликовал информацию об индексах потребительских цен в России и зарубежных странах в июле 2020 года на основе информации Евростата и национальных статистических служб. Потребительские цены на продукты в России в июле по сравнению с предыдущим месяцем снизились... Потребительские цены на продукты в России в июле по сравнению с предыдущим месяцем снизились... читать дальше

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В России в мае-июле 2020 года самый низкий уровень безработицы, соответствующей критериям МОТ, отмечен в Центральном федеральном округе (4,0%), самый высокий - в Северо-Кавказском федеральном округе (14,6%). Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной... читать дальше

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Рынок акций РФ к вечеру во вторник умеренно просел по индексам в рамках коррекции на фоне локальной фиксации прибыли игроками после роста вслед за мировыми площадками на надеждах на лечение коронавируса COVID-19, хотя нефть продолжала подъем из-за штормов в Мексиканском... читать дальше

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Международная сеть PwC по итогам 2020 финансового года, завершившегося 30 июня, увеличила выручку на 1,4% - до $43 млрд. Как сообщается в пресс-релизе компании, прирост в местных валютах составил 3%. Как сообщается в пресс-релизе компании, прирост в местных валютах составил 3%. В течение первых девяти месяцев фингода выручка повысилась... В течение первых девяти месяцев фингода выручка повысилась... читать дальше

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Инвестиции в основной капитал в РФ во 2-м квартале 2020 года упали на 7,6% по сравнению со 2-м кварталом прошлого года, говорится в публикации на сайте Росстата. В номинальном выражении инвестиции оцениваются за 2-й квартал 2020 года в 4 трлн 27,3 млрд... В номинальном выражении инвестиции оцениваются за 2-й квартал 2020 года в 4 трлн 27,3 млрд... читать дальше

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Мировая выработка электроэнергии АЭС в 2019 г. выросла до 2,657 тыс. ТВт.ч (2,657 трлн кВт.ч - ИФ) по сравнению с 2,563 тыс. ТВт.ч в 2018 г., сообщается в годовом отчете Всемирной ядерной ассоциации (World Nuclear Association, WNA). Итоги 2019 г. уступают лишь... Итоги 2019 г. уступают лишь... читать дальше

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Евро и доллар активно растут на "Московской бирже" во вторник вечером, курс евро поднялся выше 89 руб. впервые с 30 марта, доллар торгуется выше 75 руб. Курс евро составил 89,08 руб. в 18:20 мск, что на 1,115 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар США... Курс евро составил 89,08 руб. в 18:20 мск, что на 1,115 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар США... читать дальше

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Национальный банк Белоруссии (НББ) обратился к коммерческим банкам страны с требованием обеспечить своевременное подкрепление инвалютой в связи с повышенным спросом на нее со стороны населения. "С учетом наблюдающегося в последние дни повышенного спроса на иностранную... "С учетом наблюдающегося в последние дни повышенного спроса на иностранную... читать дальше

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Б завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К257 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 10% выпуска на 2 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Ставка купона установлена в размере 3,89% годовых. Ставка купона установлена в размере 3,89% годовых. Срок обращения облигаций согласно... Срок обращения облигаций согласно... читать дальше

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