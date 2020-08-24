Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,7584 руб.

24 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 248 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,7584 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,7421 руб., максимальный - 10,7909 руб. Было заключено 288 сделок. Объем торгов составил 1240,67 млн руб., что на 75% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,7799 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.