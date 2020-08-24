Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 87,8547 руб.

24 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1200 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 87,8547 руб.

Минимальный курс евро составил 87,705 руб., максимальный - 88,0675 руб. Было заключено 3353 сделки. Объем торгов составил 15932,19 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 88,02 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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