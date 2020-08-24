ЦБ РФ установил курс доллара США с 25 августа в размере 74,4184 руб.

24 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 августа, составляет 74,4184 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 31,85 коп.

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Планы ЕС ввести трансграничное углеродное регулирование вызывает серьезную обеспокоенность и подозрения в несоответствии номам ВТО, заявил в интервью "Интерфаксу" глава Минэкономразвития Максим Решетников. Ранее о планах ввести дополнительные сборы (углеродный налог) на... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 29,95 пункта (1%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3025,56 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3034,04 (+1,28%) пункта, минимальное -... читать дальше

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Банк "Возрождение" в первом полугодии 2020 года сократил чистую прибыль по МСФО в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 624 млн рублей, следует из отчета банка. Чистая прибыль апрель-июнь снизилась в 3,4 раза по сравнению со вторым кварталом 2019... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,54/75,25 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 7 коп., Cредний курс продажи упал...

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Пандемия сильно замедлила процесс рассмотрения споров во Всемирной торговой организации, в том числе и по российскому иску к США по ограничениям на поставки стали и алюминий, заявил в интервью "Интерфаксу" глава Минэкономразвития Максим Решетников. "Из-за пандемии работа по... читать дальше

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Падение российской экономики в 2020 году не превысит 5%, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в ходе встречи министров промышленности стран БРИКС, проходящей в режиме видеоконференции. "За счет уже предпринимаемых усилий по итогам 2020 года мы... "За счет уже предпринимаемых усилий по итогам 2020 года мы... читать дальше

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В январе-июле 2020 года добыча углеводородов "Газпром нефти" с учетом доли в совместных предприятиях составила 56,37 млн тонн н.э., что на 1% больше в годовом сравнении (55,77 млн тонн н.э.), сообщается в материалах компании. Добыча жидких углеводородов в январе-июле... Добыча жидких углеводородов в январе-июле... читать дальше

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Во вторник, 25 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 3800,39 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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Во вторник, 25 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $32,50 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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Во вторник, 25 августа, ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 60915,10 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер... Размер... читать дальше

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Еврокомиссия (ЕК) представила в понедельник Совету ЕС предложение об оказании финансовой помощи в размере 81,4 млрд евро 15 государствам Евросоюза в рамках инструмента поддержки занятости SURE, являющегося составной частью глобальной стратегии ЕС по смягчению последствий... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило ООО "Пионер-лизинг" кредитный рейтинг "BB(RU)", прогноз - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. Кредитный рейтинг компании, по мнению АКРА, обусловлен умеренно низкой оценкой бизнес-профиля,... Кредитный рейтинг компании, по мнению АКРА, обусловлен умеренно низкой оценкой бизнес-профиля,... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1200 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 87,8547 руб. Минимальный курс евро составил 87,705 руб., максимальный -... Минимальный курс евро составил 87,705 руб., максимальный -... читать дальше

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Заемщик имеет право запретить кредитору передавать его долг третьим лицам — такая возможность должна быть включена в индивидуальные условия договора потребительского кредита или займа. Об этом говорится в информационном письме Банка России, адресованном банкам, микрофинансовым... читать дальше

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ЦБ РФ с 25 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4659,72 (+54,97) руб./грамм; на серебро - 64,33 (+0,36) руб./грамм; на платину - 2215,55 (+42,83) руб./грамм; на палладий - 5191,95 (-1,61) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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В июле счета для торговли акциями на биржах Шанхая и Шэньчжэня открыли около 2,43 млн инвесторов, свидетельствуют данные Депозитарно-клиринговой корпорации Китая (CSDC). Это рекордный месячный показатель с 2018 года. Относительно июня количество новых инвесторов... Относительно июня количество новых инвесторов... читать дальше

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