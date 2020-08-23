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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 22 августа в размере 74,0999 руб., курс евро - 87,7343 руб.
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23 августа 2020 года 09:05
ЦБ РФ установил курс доллара США с 22 августа в размере 74,0999 руб., курс евро - 87,7343 руб.
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23 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 августа, составляет 74,0999 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 32,88 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 августа, составляет 87,7343 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 30,82 коп.
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23 августа 2020 года 09:05
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 августа, составляет 74,0999 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 32,88 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 августа, составляет 87,7343 руб. По сравнению с...
.22 августа 2020 года 18:02
Поезда "Московских центральных диаметров" (МЦД) с ноября 2019 года перевезли 91 млн человек, заявил мэр города Сергей Собянин. "Мы запустили Московские центральные диаметры в ноябре прошлого года, и за девять месяцев работы они перевезли уже 91 млн пассажиров", - написал Собянин... читать дальше
.22 августа 2020 года 17:51
Российский футбольный союз заключил договор о сотрудничестве с крупнейшей в России сетью пабов Harat's, которая получит статус официального паба болельщиков российского футбола, сообщает пресс-служба РФС. Сообщается, что партнерство предусматривает проведение различных... читать дальше
.22 августа 2020 года 16:21
Федеральные власти прорабатывают возможность направления средств материнского капитала на покупку музыкальных инструментов, однако с условием, что они будут отечественного производства. Такое положение содержится в проекте плана мероприятий Десятилетия детства, который размещен... читать дальше
.22 августа 2020 года 15:45
Пандемия - это напоминание о том, что здоровье и экономика неразделимы, заявил на пресс-брифинге в Женеве глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус. "Пандемия коронавируса напомнила международному сообществу о необходимости активизации усилий по борьбе... читать дальше
.22 августа 2020 года 14:21
Туристы в швейцарской Женеве получат подарочные карты номиналом 100 франков (93 евро), которыми смогут расплатиться в отелях, ресторанах и на достопримечательностях, сообщает газета Le Dauphine Libere. Как пишет издание, чтобы получить подарочную карту, путешественник должны... читать дальше
.22 августа 2020 года 13:28
Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне BBB, прогноз "стабильный", сообщила в субботу пресс-служба министерства национальной экономики республики. "По мнению агентства, рейтинг Казахстана отражает фискальную... читать дальше
.22 августа 2020 года 13:12
Банковская группа Альфа-банка в первом полугодии 2020 года увеличила прибыль по МСФО в 2,4 раза относительно аналогичного периода прошлого года - до $592 млн, говорится в пресс-релизе кредитной организации. В банковскую группу Альфа-банка входят сам банк, ABH Financial и... читать дальше
.22 августа 2020 года 12:31
Минпромторг РФ предлагает расширить перечень промышленной продукции иностранного производства (не распространяется на продукцию из стран ЕАЭС), на госзакупки которой веден запрет, следует из проекта правительственного постановления, опубликованного на портале проектов... читать дальше
.22 августа 2020 года 11:54
Минсельхоз РФ разрешил ввоз 3 тыс. т молочной сыворотки из санкционных стран для производства детского питания
Минсельхоз РФ разрешил ввоз 3 тыс. тонн молочной сыворотки для производства детского питания из стран, подпавших под российское продовольственное эмбарго. Соответствующий приказ ведомства, зарегистрированный 19 августа, размещен на официальном портале правовой... читать дальше
.22 августа 2020 года 11:31
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус выразил вчера надежду, что пандемия коронавируса COVID-19 продлится меньше, чем эпидемия гриппа-"испанки" в 1918 году. "В нашей ситуации с более развитыми технологиями и, конечно, с большей... читать дальше
.22 августа 2020 года 11:28
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 4,92 тыс. случаев, умерли за сутки 121 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 4921... читать дальше
.22 августа 2020 года 11:14
Французская сеть отелей Accor и ее британский конкурент InterContinental Hotels Group (IHG) рассматривают возможность объединения, которое привело бы к созданию крупнейшей в мире отельной группы с капитализацией в $17 млрд. По данным французской газеты Le Figaro, пятая... читать дальше
.22 августа 2020 года 10:45
ГК "Росатом" и Агентство по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития (АЯЭ ОЭСР) провели переговоры в рамках совместных проектов. По сообщению госкорпорации, стороны обсудили вопросы развития кадровых ресурсов, ядерной и радиационной безопасности,... читать дальше
.22 августа 2020 года 10:31
Сегодня станция "Рижская" Калужско-Рижской линии московского метро закрывается на ремонт. Работы продлятся год, сообщает официальный сайт мэра Москвы.. За это время реставраторы вернут исторический облик вестибюлю: восстановят декоративное покрытие колонн, пола и... читать дальше
.22 августа 2020 года 09:53
Розничные продажи в Канаде в июне 2020 года выросли на 23,7% относительно предыдущего месяца, когда было зафиксировано повышение показателя на 18,7%, свидетельствуют данные Статистического управления страны. Аналитики ожидали рост продаж на 24,5%. Объем продаж в июне составил... читать дальше
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