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ГЛАВНОЕ
Падение промпроизводства в РФ в июле замедлилось до 8%
В июле снижение промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлилось до 8% после падения на 9,4% в июне. Июльское падение оказалось сильнее прогнозов экономистов, ожидавших снижение на 7,5%
 
В июле снижение ВВП России замедлилось до 4,7% - Минэкономразвития
Падение ВВП РФ в июле 2020 года оценивается в 4,7% в годовом выражении после снижения на 6,4% в июне, 8,9%, по уточненным данным, в мае (вместо 10,7%), падения на 10,4% в апреле (уточнено с 12,0%), роста на 0,8% в марте, 2,7% в феврале и 1,6% в...
 
Средний бизнес станет прозрачным для налоговиков
Налоговая служба готовится получить удаленный доступ в онлайн-режиме к бухгалтерской и налоговой отчетности более чем 200 российских компаний. Такую возможность откроют поправки в Налоговый кодекс, которые подготовил Минфин. Сейчас налоговый...
 
Траты россиян на тепло сократят за счет самих граждан
Каждый отопительный сезон региональные объединения Союза потребителей России (СПРФ) получают массу жалоб от граждан - на дороговизну и низкое качество теплоснабжения в старом жилом фонде. Основная причина - потери тепла в изношенных сетях и...
 
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21 августа 2020 года 20:16
Держатели бондов U1 серии 02 согласились на досрочное погашение
Держатели бондов Uranium One Inc. (входит в структуру ГК "Росатом") серии 02 согласились на предоставление эмитенту права на досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента, говорится в сообщении компании.

Решение было принято на общем собрании владельцев облигаций...    читать дальше
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21 августа 2020 года 19:51
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 21 августа движется разнонаправленно
Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 1,92 пункта (0,064%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2995,61 пункта.

Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на...    читать дальше
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21 августа 2020 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 21 августа снизилась на 0,90% и составила 46828,208 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 46828,208 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 424,053 млрд руб., или на...
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21 августа 2020 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,7832 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1040 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,7832 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,6959 руб., максимальный -...    читать дальше
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21 августа 2020 года 19:15
Транснефть выбирает организатора размещения облигационного займа
ПАО "Транснефть" выбирает организатора размещения облигационного займа, следует из сообщения, опубликованного на сайте госзакупок.

Цена договора - 55 млн рублей.

Срок исполнения контракта - с 18 августа 2020 до 1 января 2040 года.

Как сообщил "Интерфаксу"...    читать дальше
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21 августа 2020 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 87,9156 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4350 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 87,9156 руб.

Минимальный курс евро составил 87,3975 руб.,...    читать дальше
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21 августа 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 74,5071 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6246 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,5071 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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21 августа 2020 года 19:14
"О1 Пропертиз Финанс" 7 сентября проведет собрание владельцев облигаций серии БО-01 объемом 15 млрд рублей
"О1 Пропертиз Финанс" 7 сентября проведет собрание владельцев облигаций серии БО-01 объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Ранее компания планировала провести собрание 27 августа, но после отменила это решение.

Кроме того, сообщалось, что...    читать дальше
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21 августа 2020 года 19:14
"Московская биржа" зарегистрировала программу облигаций ИТК ООО "ИТК "Оптима" на 300 млн рублей
"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала программу облигаций ООО "ИТК "Оптима" на 300 млн рублей, говорится в сообщении биржи.

Регистрационный номер программы - 4-00507-R-001P-02E.

Срок действия программы - 10 лет.

Облигации в рамках программы...    читать дальше
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21 августа 2020 года 19:13
Сбербанк разместил выпуск инвестиционных облигаций почти на 2 млрд рублей
Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 99,93% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_BLN-NASD-UST-5Y-001Р-298R на 1,998 млрд рублей (номинальный объем - 2 млрд рублей), говорится в сообщениях банка.

Выпуск гасится в августе 2025 года.

По выпуску...    читать дальше
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21 августа 2020 года 19:12
АКРА подтвердило рейтинг ПАО "Россети Волга" на уровне "AA+(RU)"
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Россети Волга" (бывшее ПАО "МРСК Волги" (MOEX: MRKV)) на уровне "AA+(RU)", прогноз - "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства.

Как отмечается в сообщении АКРА, рейтинг...    читать дальше
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21 августа 2020 года 19:12
АКРА присвоило группе "ВИС" кредитный рейтинг "А(RU)" со стабильным прогнозом
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило группе "ВИС" кредитный рейтинг "А(RU)" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.

Рейтинг обусловлен ее сильным бизнес-профилем и устойчивой рыночной позицией.

"Помимо этого,...    читать дальше
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21 августа 2020 года 19:07
Запасы золота в банках РФ в июле выросли на 17,2 тонны
Суммарные запасы драгметаллов в банках РФ в июле выросли в пересчете на золото на 17,2 тонны (21%) и составили на начало текущего месяца 97,7 тонны., следует из отчетности кредитных организаций, опубликованной на сайте ЦБ РФ.

Такие выводы можно сделать (с некоторыми...    читать дальше
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21 августа 2020 года 19:04
АКРА подтвердило рейтинг ПАО "Россети Волга" на уровне "AA+(RU)"
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Россети Волга" (бывшее ПАО "МРСК Волги") на уровне "AA+(RU)", прогноз - "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства.

Как отмечается в сообщении АКРА, рейтинг обусловлен...    читать дальше
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21 августа 2020 года 19:00
Россия в январе-июне сократила импорт пальмового масла на 6,3%
В 1-м полугодии 2020 года Россия снизила импорт пальмового масла и его фракций на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 473 тыс. тонн, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). В июне импорт упал в годовом выражении на 36,3%, - до 60,7...    читать дальше
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21 августа 2020 года 18:55
Индекс МосБиржи практически не изменился, РТС снизился почти на 0,9%
Рост рынка акций РФ днем в пятницу вслед за внешними фондовыми площадками на надеждах проведения переговоров между США и Китаем к вечеру сменился разнонаправленной динамикой фондовых индикаторов на фоне дешевеющей нефти.

В пятницу в Азии отмечалась позитивная динамика...    читать дальше
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