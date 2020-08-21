21 августа 2020 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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21 августа. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 24.08 по 30.08 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|25.08.2020
|09:00
|Изменение ВВП Германии
|II квартал 2020
|25.08.2020
|11:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|Август 2020
|25.08.2020
|16:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|Июнь 2020
|25.08.2020
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|Август 2020
|25.08.2020
|17:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|Июль 2020
|26.08.2020
|09:45
|Индекс доверия потребителей к экономике Франции
|Август 2020
|26.08.2020
|15:30
|Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США
|Июль 2020
|26.08.2020
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 15 по 21 августа
|27.08.2020
|09:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|Июль 2020
|27.08.2020
|09:45
|Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции
|Август 2020
|27.08.2020
|11:00
|Изменение денежной массы в еврозоне
|Июль 2020
|27.08.2020
|11:00
|Объем промышленных заказов в Италии
|Июнь 2020
|27.08.2020
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 16 по 22 августа
|27.08.2020
|15:30
|Пересмотренная предварительная оценка ВВП США
|II квартал 2020
|27.08.2020
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 09 по 15 августа
|28.08.2020
|09:45
|Данные о потребительских расходах во Франции
|Июль 2020
|28.08.2020
|09:45
|Изменение ВВП Франции
|II квартал 2020
|28.08.2020
|09:45
|Предварительная оценка потребительских цен во Франции
|Август 2020
|28.08.2020
|09:45
|Цены производителей во Франции
|Июль 2020
|28.08.2020
|11:00
|Индекс потребительского доверия к экономике Италии
|Август 2020
|28.08.2020
|12:00
|Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне
|Август 2020
|28.08.2020
|15:30
|Изменение ВВП Канады
|II квартал 2020
|28.08.2020
|15:30
|Изменение расходов и доходов населения США
|Июль 2020
|28.08.2020
|15:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|Июнь 2020
|28.08.2020
|15:30
|Предварительные данные по запасам на оптовых складах США
|Июль 2020
|28.08.2020
|16:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|Август 2020
|28.08.2020
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Август 2020
|29.08.2020
|12:00
|Изменение цен производителей в Италии
|Июль 2020
Это автоматическое сообщение.
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Как сообщил "Интерфаксу"... читать дальше
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Срок действия программы - 10 лет.
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"Помимо этого,... читать дальше
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