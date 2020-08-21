Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

21 августа. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 24.08 по 30.08 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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Держатели бондов Uranium One Inc. (входит в структуру ГК "Росатом") серии 02 согласились на предоставление эмитенту права на досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента, говорится в сообщении компании. Решение было принято на общем собрании владельцев облигаций... Решение было принято на общем собрании владельцев облигаций... читать дальше

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Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 1,92 пункта (0,064%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2995,61 пункта. Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на... Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 46828,208 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 424,053 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1040 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,7832 руб. Минимальный курс юаня составил 10,6959 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 10,6959 руб., максимальный -... читать дальше

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ПАО "Транснефть" выбирает организатора размещения облигационного займа, следует из сообщения, опубликованного на сайте госзакупок. Цена договора - 55 млн рублей. Цена договора - 55 млн рублей. Срок исполнения контракта - с 18 августа 2020 до 1 января 2040 года. Срок исполнения контракта - с 18 августа 2020 до 1 января 2040 года. Как сообщил "Интерфаксу"... Как сообщил "Интерфаксу"... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4350 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 87,9156 руб. Минимальный курс евро составил 87,3975 руб.,... Минимальный курс евро составил 87,3975 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6246 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,5071 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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"О1 Пропертиз Финанс" 7 сентября проведет собрание владельцев облигаций серии БО-01 объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Ранее компания планировала провести собрание 27 августа, но после отменила это решение. Ранее компания планировала провести собрание 27 августа, но после отменила это решение. Кроме того, сообщалось, что... Кроме того, сообщалось, что... читать дальше

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"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала программу облигаций ООО "ИТК "Оптима" на 300 млн рублей, говорится в сообщении биржи. Регистрационный номер программы - 4-00507-R-001P-02E. Регистрационный номер программы - 4-00507-R-001P-02E. Срок действия программы - 10 лет. Срок действия программы - 10 лет. Облигации в рамках программы... Облигации в рамках программы... читать дальше

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Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 99,93% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_BLN-NASD-UST-5Y-001Р-298R на 1,998 млрд рублей (номинальный объем - 2 млрд рублей), говорится в сообщениях банка. Выпуск гасится в августе 2025 года. Выпуск гасится в августе 2025 года. По выпуску... По выпуску... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Россети Волга" (бывшее ПАО "МРСК Волги" (MOEX: MRKV)) на уровне "AA+(RU)", прогноз - "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства. Как отмечается в сообщении АКРА, рейтинг... Как отмечается в сообщении АКРА, рейтинг... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило группе "ВИС" кредитный рейтинг "А(RU)" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства. Рейтинг обусловлен ее сильным бизнес-профилем и устойчивой рыночной позицией. Рейтинг обусловлен ее сильным бизнес-профилем и устойчивой рыночной позицией. "Помимо этого,... "Помимо этого,... читать дальше

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Суммарные запасы драгметаллов в банках РФ в июле выросли в пересчете на золото на 17,2 тонны (21%) и составили на начало текущего месяца 97,7 тонны., следует из отчетности кредитных организаций, опубликованной на сайте ЦБ РФ. Такие выводы можно сделать (с некоторыми... Такие выводы можно сделать (с некоторыми... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Россети Волга" (бывшее ПАО "МРСК Волги") на уровне "AA+(RU)", прогноз - "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства. Как отмечается в сообщении АКРА, рейтинг обусловлен... Как отмечается в сообщении АКРА, рейтинг обусловлен... читать дальше

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В 1-м полугодии 2020 года Россия снизила импорт пальмового масла и его фракций на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 473 тыс. тонн, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). В июне импорт упал в годовом выражении на 36,3%, - до 60,7... читать дальше

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Рост рынка акций РФ днем в пятницу вслед за внешними фондовыми площадками на надеждах проведения переговоров между США и Китаем к вечеру сменился разнонаправленной динамикой фондовых индикаторов на фоне дешевеющей нефти. В пятницу в Азии отмечалась позитивная динамика... В пятницу в Азии отмечалась позитивная динамика... читать дальше

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