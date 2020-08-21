Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 87,7347 руб.

21 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3416 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 87,7347 руб.

Минимальный курс евро составил 87,37 руб., максимальный - 87,91 руб. Было заключено 2996 сделок. Объем торгов составил 9887,79 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 87,83 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.