ЦБ РФ установил курс евро с 22 августа в размере 87,7343 руб.

21 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 22 августа, составляет 87,7343 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 30,82 коп.

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В течение ближайшей недели с 24.08 по 30.08 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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Американские фондовые индексы перешли к росту на торгах в пятницу после снижения в первые минуты сессии. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:01 мск поднялся на 83,84 пункта (0,3%) - до 27823,57 пункта. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:01 мск поднялся на 83,84 пункта (0,3%) - до 27823,57 пункта. Standard & Poor's 500 набрал 4,15 пункта... Standard & Poor's 500 набрал 4,15 пункта... читать дальше

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Доллар и евро активно растут на "Московской бирже" в пятницу днем, курс доллара поднялся выше 75 руб. впервые с 6 мая, евро торгуется выше 88 руб. впервые с 30 марта. Курс доллара США составил 74,98 руб./$1 в 16:47 мск, что на 1,19 рубля выше уровня закрытия предыдущих... Курс доллара США составил 74,98 руб./$1 в 16:47 мск, что на 1,19 рубля выше уровня закрытия предыдущих... читать дальше

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Курс евро в пятницу перешел к заметному снижению в паре с долларом США после публикации предварительных данных PMI еврозоны, которые не оправдали прогнозов. Евро торгуется днем в районе $1,1782 против $1,1860 на закрытие прошлой сессии. Евро торгуется днем в районе $1,1782 против $1,1860 на закрытие прошлой сессии. Стоимость единой... Стоимость единой... читать дальше

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Турция обнаружила крупное месторождение газа в Черном море, заявил в пятницу президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. "Судно "Фатих" обнаружило самый большой запас газа в зоне Черного моря, примерный объем которого оценивается в 320 млрд кубометров", - заявил турецкий... "Судно "Фатих" обнаружило самый большой запас газа в зоне Черного моря, примерный объем которого оценивается в 320 млрд кубометров", - заявил турецкий...

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В течение ближайшей недели с 22 по 28 августа ожидаются выплаты купонных доходов по 108 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 22 по 28 августа ожидаются погашения по 35 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 22 по 28 августа ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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Переговоры о будущих отношениях между Европейским союзом и Великобританией не продвигаются, и есть риск, что соглашение не будет готово к моменту выхода королевства из союза. "Те, кто надеялся на ускорение переговоров с этой недели, будут разочарованы; я, со своей... "Те, кто надеялся на ускорение переговоров с этой недели, будут разочарованы; я, со своей... читать дальше

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1 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 21 августа однодневные биржевые облигации серии КС-3-480 на 22 млрд 802,2 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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ПАО "Распадская" планирует сократить в 2020 году добычу угля на 26%. "Объем производства "Распадской" в 2020 году запланирован на уровне 9,5 млн тонн", - сказал в ходе телефонной конференции CEO компании Андрей Давыдов. "Объем производства "Распадской" в 2020 году запланирован на уровне 9,5 млн тонн", - сказал в ходе телефонной конференции CEO компании Андрей Давыдов. Как сообщалось, в 2019 году компания... Как сообщалось, в 2019 году компания... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 11,11 пункта (0,371%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2982,58 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3024,71 (+1,04%) пункта,... читать дальше

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Евро и доллар активно растут на "Московской бирже" в пятницу днем, курс евро поднялся выше 88 руб. впервые с 30 марта, доллар торгуется около 74,7 руб. впервые с начала мая. Курс евро составил 88,0175 руб. в 15:53 мск, что на 45,25 копейки выше уровня закрытия... Курс евро составил 88,0175 руб. в 15:53 мск, что на 45,25 копейки выше уровня закрытия... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,59/75,24 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 81 коп., Cредний курс продажи...

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Экспорт и транзит нефти из европейских портов России в первую декаду сентября вырастет на 31%, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с портовым графиком. Так, если в первую декаду августа отгрузки нефти из балтийских портов Приморск и Усть-Луга составляли 800 тыс.... Так, если в первую декаду августа отгрузки нефти из балтийских портов Приморск и Усть-Луга составляли 800 тыс.... читать дальше

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В понедельник, 24 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $0,43 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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