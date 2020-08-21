Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,7225 руб.

21 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 727 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,7225 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,695 руб., максимальный - 10,8899 руб. Было заключено 35 сделок. Объем торгов составил 161,03 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,72 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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